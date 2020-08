La terreur psychologique d’In Sound Mind est révélée dans la nouvelle bande-annonce de la gamescom 2020

Il s’agit d’un titre à la première personne de nouvelle génération qui fera ses débuts sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC

L’élément psychologique est depuis des décennies l’un des grands ingrédients pour nous mettre en tension dans les jeux vidéo d’horreur. Nous pouvons tous penser à Silent Hill comme l’un de ses plus grands représentants, avec des éléments très caractéristiques qui nous provoquent des cauchemars rien qu’en les évoquant. C’est pourquoi tout travail qui utilise la psychologie pour nous faire transpirer la grosse goutte est toujours le bienvenu, et c’est ce qu’il nous propose. Dans un esprit sain, un travail qui nous laisse aujourd’hui avec des nouvelles grâce au gamescom.

Ce titre a été présenté en juin dernier comme une nouvelle génération d’horreur pour PC et consoles, et il est développé par les célèbres créateurs du mod le plus célèbre de Half Life 2 “Maison de cauchemar 2Maintenant, comme nous voyons à travers Gematsu, à l’occasion de la gamescom 2020, ses créateurs nous ont laissé un nouveau trailer, présenté dans l’émission Future Games Show: Gamescom 2020 Edition.

Principales caractéristiques par In Sound Mind

Une toute nouvelle expérience Survival Horror des créateurs de Legendary Maison de cauchemar 2 : We Create Stuff, l’équipe derrière l’un des mods les mieux notés de tous les temps revient avec une tournure inattendue sur le genre de l’horreur.

: We Create Stuff, l’équipe derrière l’un des mods les mieux notés de tous les temps revient avec une tournure inattendue sur le genre de l’horreur. Vivez une série de souvenirs Haunting – Parcourez une progression d’histoires obsédantes, chacune avec des puzzles, des mécanismes, des armes et des combats de boss uniques.

Haunting – Parcourez une progression d’histoires obsédantes, chacune avec des puzzles, des mécanismes, des armes et des combats de boss uniques. Surmontez une foule de terreurs – Affrontez ceux qui vous traquent dans une série de combats de boss redoutables et apprenez à les vaincre en résolvant des énigmes époustouflantes.

– Affrontez ceux qui vous traquent dans une série de combats de boss redoutables et apprenez à les vaincre en résolvant des énigmes époustouflantes. Une bande-son obsédante de The Living Tombstone – L’icône Internet donne sa signature sonore à ce thriller psychologique de nouvelle génération, avec une chanson signature pour chaque histoire.

– L’icône Internet donne sa signature sonore à ce thriller psychologique de nouvelle génération, avec une chanson signature pour chaque histoire. Inattendu – Explorez un récit imaginatif et désorientant, avec des mannequins sensibles, un compagnon félin, et plus encore. Et oui, vous pouvez caresser le chat.

Nous avons eu l’occasion de tester une première version du titre à ses débuts de développement et en ce lien, vous pouvez vérifier nos impressions. Pour le moment, nous savons que Le travail arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC au premier trimestre 2021.

