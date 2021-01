La Terre tourne plus vite qu’elle ne l’a fait en un demi-siècle

Même le temps n’a pas échappé à 2020 indemne.

Les 28 jours les plus rapides jamais enregistrés (depuis 1960) se sont tous déroulés en 2020, avec Terre accomplissant ses révolutions autour de son axe des millisecondes plus rapides que la moyenne. Ce n’est pas particulièrement alarmant – la rotation de la planète varie légèrement tout le temps, en raison des variations de pression atmosphérique , les vents, les courants océaniques et le mouvement du noyau. Mais ce n’est pas pratique pour les chronométreurs internationaux, qui utilisent des horloges atomiques ultra-précises pour mesurer le temps universel coordonné (UTC) par lequel chacun règle ses horloges. Lorsque l’heure astronomique, définie par le temps qu’il faut à la Terre pour effectuer une rotation complète, s’écarte de l’UTC de plus de 0,4 seconde, UTC obtient un ajustement.

Jusqu’à présent, ces ajustements ont consisté à ajouter une « seconde intercalaire » à l’année fin juin ou décembre, ramenant le temps astronomique et le temps atomique en ligne. Ces secondes intercalaires ont été clouées parce que la tendance générale de Rotation de la Terre ralentit depuis le début des mesures précises par satellite à la fin des années 60 et au début des années 70. Depuis 1972, les scientifiques ont ajouté des secondes intercalaires environ tous les ans et demi, en moyenne, selon le Institut national des normes et de la technologie (NIST). Le dernier ajout est venu en 2016, lorsque le réveillon du Nouvel An à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes, une « seconde intercalaire » supplémentaire a été ajoutée.

En relation: 5 des horloges les plus précises jamais fabriquées

cependant, selon l’heure et la date , la récente accélération de la rotation de la Terre amène les scientifiques à parler pour la première fois d’un bond négatif en second. Au lieu d’en ajouter une seconde, ils devront peut-être en soustraire un. En effet, la durée moyenne d’un jour est de 86400 secondes, mais un jour astronomique en 2021 sera en moyenne 0,05 milliseconde plus court. Au cours de l’année, cela ajoutera un décalage de 19 millisecondes dans le temps atomique.

« Il est fort possible qu’une seconde intercalaire négative soit nécessaire si le taux de rotation de la Terre augmente davantage, mais il est trop tôt pour dire si cela est susceptible de se produire », physicien Peter Whibberley du National Physics Laboratory au Royaume-Uni, a dit au Telegraph . « Il y a aussi des discussions internationales en cours sur l’avenir des secondes intercalaires, et il est également possible que la nécessité d’une seconde intercalaire négative pousse la décision à mettre fin aux secondes intercalaires pour de bon. »

L’année 2020 a déjà été plus rapide que d’habitude, astronomiquement parlant (soupirs de soulagement). Selon l’heure et la date, la Terre a battu le record précédent du jour astronomique le plus court, établi en 2005, 28 fois. Le jour le plus court de cette année, le 5 juillet, a vu la Terre effectuer une rotation de 1,0516 millisecondes plus rapide que 86 400 secondes. Le jour le plus court de 2020 était le 19 juillet, lorsque la planète a effectué un tour de 1,4602 millisecondes plus rapide que 86400 secondes.

Selon le NIST, les secondes intercalaires ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils sont utiles pour s’assurer que les observations astronomiques sont synchronisées avec l’heure de l’horloge, mais ils peuvent être un problème pour certaines applications d’enregistrement de données et l’infrastructure de télécommunications. Certains scientifiques de l’Union internationale des télécommunications ont suggéré de laisser le fossé entre le temps astronomique et atomique s’élargir jusqu’à ce qu’une « heure bissextile » soit nécessaire, ce qui minimiserait les perturbations des télécommunications. (Les astronomes devraient faire leurs propres ajustements entre-temps.)

Le Service international de rotation de la Terre et des systèmes de référence (IERS) à Paris, en France, est chargé de déterminer s’il est nécessaire d’ajouter ou de soustraire une seconde intercalaire. Actuellement, l’IERS n’affiche aucune nouvelle seconde intercalaire prévue pour être ajoutée, selon le service Centre d’orientation de la Terre .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.