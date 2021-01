La Terre est plus chaude que jamais – Que se passe-t-il ensuite?

Cette semaine, la NASA a révélé que 2020 était à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée .

L’annonce, qui fait partie d’une publication annuelle de données sur la température mondiale par la NASA et la NOAA (la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis), a révélé que notre planète ne cesse de chauffer. Ces données sont une partie importante de notre compréhension croissante de changement climatique .

Mais que signifient ces nouvelles découvertes pour l’avenir de notre planète et la vie sur Terre?

« Nous constatons déjà des impacts », a déclaré à 45secondes.fr dans une interview exclusive Gavin Schmidt, un climatologue et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York. Schmidt, qui a dirigé la nouvelle étude, a cité le nombre croissant de vagues de chaleur, l’augmentation des incendies de forêt à travers le monde, la sécheresse, les changements du niveau de la mer dans l’Arctique, les changements des précipitations et la fonte des calottes glaciaires au Groenland comme quelques-unes des nombreuses conséquences du changement climatique qui nous voyons déjà.

Selon une analyse de la NASA, 2020 a égalé 2016 pour l’année la plus chaude jamais enregistrée. (Crédit d’image: NASA / Scientific Visualization Studio)

« Nous avons réchauffé plus de 2 degrés Fahrenheit depuis la fin du 19e siècle, ces tendances se poursuivent et pourraient même s’accélérer », a ajouté Schmidt. «Et cela s’explique par nos émissions de dioxyde de carbone et de méthane et d’autres gaz à effet de serre . «

Maintenant, quand on parle de hausse des températures, beaucoup se tournent vers l’Accord de Paris, un traité international conclu dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été signée en 2016. L’objectif de l’accord est de limiter réchauffement climatique à, espérons-le, 1,5 degrés Celsius (34,7 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux d’avant la révolution industrielle.

« Rien de particulièrement terrible ne se produit exactement à 1,5 degré », a déclaré Schmidt. Cependant, « ce que nous allons voir est [a] la quantité continue de dommages et d’impacts augmente à mesure que la température moyenne mondiale augmente. «

Et selon Schmidt, nous ne sommes pas si loin de rater l’objectif de l’Accord de Paris. En fait, « nous obtiendrons probablement notre première année au-dessus de 1,5 [degrees C] d’ici la fin de cette décennie, d’ici à 2030 environ. Et puis, pour être un peu comme en permanence au-dessus de ce nombre, cela prendra peut-être encore 10 ans », a-t-il déclaré.

Ce nombre peut sembler insignifiant ou pas si important, 1,5 degré ne semble pas être un changement sans contexte.

Mais, comme l’a souligné Schmidt, 1,5 degré est un problème majeur.

«Pour les gens qui disent: ‘Oh, eh bien, vous savez, ce ne sont pas de gros chiffres,’ ces sont des chiffres vraiment importants pour la Terre « , a-t-il dit. » Quand vous le mettez à l’échelle des changements précédents sur la Terre, c’est énorme. «

« Un très bon moyen de le conceptualiser », a ajouté Schmidt, « est de se rappeler que la dernière période glaciaire … était seulement d’environ 5 degrés Celsius, [or] 8 et 9 degrés Fahrenheit, plus froid que le pré-industriel [levels]. Et donc les deux degrés Fahrenheit que nous avons réchauffés depuis le 19ème siècle, c’est comme un quart d’ère glaciaire, n’est-ce pas, mais dans l’autre sens.

« Le fait que nous voyons déjà des impacts, nous dit que, si la situation s’aggrave, les impacts vont être très, très graves. »

