La Terre abrite actuellement entre 50 et 428 milliards d’oiseaux, selon une nouvelle étude

20 mai 2021 17:40:56 IST

Avez-vous déjà regardé le ciel et vu des oiseaux voler et se demander « combien d’oiseaux existent sur Terre? » Ou « Dans un combat humain contre aviaire, qui gagnerait? » Eh bien, on répond à vos questions. Une étude a révélé qu’au moins 50 milliards d’oiseaux sauvages vivent sur notre planète et que ce nombre peut atteindre 428 milliards. Cela signifie que pour chaque être humain, il y a environ six oiseaux. Si nous devions combattre un oiseau, nous perdrions.

L’étude a été publiée dans le journal Actes de l’Académie nationale des sciences le 17 mai.

Le biologiste Corey Callaghan de l’Université australienne de la Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) est l’auteur principal et son équipe a examiné comment compter leurs poulets. après ils ont été éclos.

L’étude essaie de compter le nombre d’oiseaux parmi les 9 700 espèces existantes. Ils ont utilisé des observations de la science citoyenne et des algorithmes détaillés pour faire leurs estimations. L’étude a été difficile car compter les oiseaux n’est pas une mince affaire. Incluez des limitations telles que la difficulté à compter les petits oiseaux, les plages incertaines sur lesquelles les oiseaux errent, etc. la plage est large, allant de 50 milliards à 428 milliards.

L’étude a utilisé des données recueillies auprès de eBird, la plus grande base de données en ligne au monde d’observations d’oiseaux recueillies par des scientifiques citoyens. Pas moins de 6,00 000 contributeurs, documentant leurs observations d’oiseaux, ont contribué à rendre cette étude possible. Ils ont également utilisé des études de cas détaillées disponibles pour créer leur algorithme unique.

Parlant de leur étude, le professeur agrégé Will Cornwell a déclaré que beaucoup de temps avait été passé à compter les humains. Il est maintenant temps que d’autres espèces soient comptées. Il est écologiste à l’UNSW Science et co-auteur principal de l’étude.

«Les humains ont consacré beaucoup d’efforts à compter les membres de notre propre espèce – tous les 7,8 milliards d’entre nous», at-il mentionné. «Il s’agit du premier effort global visant à dénombrer une série d’autres espèces.»

Callaghan a déclaré que même si cette étude aurait pu se concentrer uniquement sur les oiseaux, leur approche pourrait être utilisée pour «compter» d’autres espèces.

«Quantifier l’abondance d’une espèce est une première étape cruciale de la conservation. En comptant correctement ce qui existe, nous apprenons quelles espèces pourraient être vulnérables et pouvons suivre comment ces modèles changent au fil du temps – en d’autres termes, nous pouvons mieux comprendre nos bases de référence. «

Le chercheur a découvert que seules quatre espèces d’oiseaux appartenaient au « club du milliard », qui sont des oiseaux dont la population mondiale est estimée à plus d’un milliard. Les quatre chanceux sont: le moineau domestique (1,6 milliard), l’étourneau sansonnet européen (1,3 milliard), le goéland à bec cerclé (1,2 milliard) et l’hirondelle rustique (1,1 milliard).

«Il était surprenant que seules quelques espèces dominent le nombre total d’oiseaux individuels dans le monde», dit Callaghan. «Qu’est-ce qui a rendu ces espèces si performantes sur le plan évolutif?»

D’un autre côté, certaines populations d’oiseaux ne se portent pas trop bien. Ils ont constaté qu’environ 12 pour cent des espèces d’oiseaux ont une population mondiale estimée à moins de 5 000 personnes. Il s’agit notamment de la Sterne huppée chinoise, de l’oiseau broussailleux bruyant et du rail invisible.

«Nous serons en mesure de dire comment ces espèces se portent en répétant l’étude dans cinq ou 10 ans», dit Cornwell. «Si leur population diminue, cela pourrait être une véritable sonnette d’alarme pour la santé de notre écosystème.»

