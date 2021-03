La Terre a une couche cachée, et personne ne sait exactement ce que c’est

la terre pourrait avoir plus de couches que les scientifiques ne le pensaient.

Une nouvelle recherche révèle qu’il peut y avoir une couche cachée à l’intérieur du noyau interne solide de la Terre – un noyau interne-interne, si vous voulez. La nature précise de cette couche est mystérieuse, mais elle pourrait avoir quelque chose à voir avec des changements dans la structure du fer sous des températures et des pressions extrêmes. L’étude révèle que le noyau interne est plus complexe qu’on ne le pensait auparavant, a déclaré Jo Stephenson, doctorant en sismologie à l’Université nationale australienne de Canberra, qui a dirigé la recherche.

« Ce n’est pas seulement une boule de fer solide », a déclaré Stephenson à 45Secondes.fr.

Un noyau complexe

Le noyau de la Terre se compose de deux parties. Le noyau externe liquide commence à environ 1 800 miles (2 897 kilomètres) de la surface de la Terre et est constitué de métaux liquides à des températures de 4 000 à 9 000 degrés Fahrenheit (2 204 à 4 982 degrés Celsius). À environ 5150 km sous la surface de la Terre, le noyau se transforme en solide le fer (et un peu de nickel ).

Les premières idées selon lesquelles quelque chose d’intéressant pourrait se cacher au centre du noyau interne remontent aux années 1980. Parce qu’il n’y a aucun moyen d’atteindre le noyau interne, où les températures se rapprochent de celles à la surface du soleil, les scientifiques utilisent tremblement de terre vagues pour faire des images du noyau. Les vagues d’un tremblement de terre d’un côté de la planète qui sont détectées de l’autre côté de la planète entraînent des changements subtils que les scientifiques peuvent utiliser pour recréer une image de ce qu’ils ont traversé.

Étrangement, lorsque les vagues traversent le noyau du nord au sud, elles voyagent plus vite que les vagues traversant le noyau parallèlement à l’équateur de la Terre. Personne ne sait pourquoi, a déclaré Stephenson, mais c’est une conclusion cohérente. Le terme technique pour cette bizarrerie est l’anisotropie.

Mystères profonds

Mais au centre même du noyau interne, quelque chose semble être différent, ont remarqué les scientifiques au début des années 2000. À cette profondeur, l’anisotropie ne semblait pas correspondre à celle du reste du noyau interne.

« Au cours des deux dernières décennies, il a été très, très difficile de savoir ce qu’est ce signal au centre de la Terre dans les données et pourquoi nous le voyons », a déclaré Stephenson.

Stephenson et ses collègues ont rassemblé un ensemble de données d’environ 100000 ondes de tremblement de terre qui ont traversé ce niveau du noyau et ont appliqué un algorithme qui recherche la meilleure explication physique de ce qui se passe pour expliquer les données. Ce qu’ils ont découvert, c’est que dans le noyau interne-interne, à environ 650 km du centre de la Terre, l’anisotropie dans la direction lente n’est plus tout à fait parallèle à l’équateur, mais à 54 degrés.

« Ce n’est pas seulement du bruit dans les données, c’est vraiment quelque chose qui est là », a déclaré Stephenson.

Mais ce n’est pas facile de dire ce qu’est ce quelque chose. Les chercheurs travaillent maintenant avec des physiciens des minéraux et des géodynamiciens pour essayer de trouver des modèles du noyau interne-interne qui expliqueraient ce changement. Au fur et à mesure que la planète se refroidit, le noyau interne se refroidit et se dilate, a déclaré Stephenson, de sorte que la structure du noyau interne-interne pourrait avoir quelque chose à voir avec la façon dont le fer se cristallise en refroidissant, ou cela pourrait être dû à des changements dans la façon dont le métal se comporte à températures et pressions élevées.

L’imagerie du cœur est complexe, en partie parce que les tremblements de terre profonds que les scientifiques utilisent pour l’imagerie ne se produisent pas uniformément dans le monde entier. Cet ensemble de données irrégulier conduit à des angles morts. Les sismologues et les géophysiciens travaillent maintenant sur des moyens de démêler les types subtils d’ondes sismiques appelées phases exotiques qui ont traversé le noyau interne. Ces phases sont généralement trop subtiles pour être distinguées d’un seul séisme, mais elles peuvent être détectées dans de grands ensembles de données de milliers de tremblements de terre.

Le noyau est important à comprendre, a déclaré Stephenson, car ses interactions tourbillonnantes créent Champ magnétique terrestre . Le champ magnétique, à son tour, protège la planète des particules chargées provenant du soleil. Cette protection a permis l’évolution de la vie.

« C’est vraiment, vraiment important », a déclaré Stephenson.

La recherche a été publiée le 7 décembre 2020 dans le Journal de recherche géophysique: Terre solide .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.