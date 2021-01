La Terre a perdu 28 billions de tonnes de glace entre les années 1994 et 2017: étude

27 janv.2021 11:12:24 IST

La vitesse à laquelle la glace disparaît à travers le monde correspond aux «pires scénarios de réchauffement climatique», ont averti des scientifiques britanniques dans de nouvelles recherches. Une équipe des universités d’Édimbourg et de Leeds et de l’University College London a déclaré que la vitesse à laquelle la glace fondait dans les régions polaires et les montagnes du monde avait nettement augmenté au cours des trois dernières décennies. À l’aide de données satellitaires, les experts ont découvert que la Terre avait perdu 28 billions de tonnes de glace entre 1994 et 2017. Le taux de perte est passé de 0,8 billion de tonnes par an dans les années 1990 à 1,3 billion de tonnes par an en 2017, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les personnes. vivant dans les zones côtières.

« Les calottes glaciaires suivent désormais les pires scénarios de réchauffement climatique définis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) », a déclaré le Dr Thomas Slater, chercheur au Centre de Leeds pour l’observation et la modélisation polaires.

« L’élévation du niveau de la mer à cette échelle aura des impacts très graves sur les communautés côtières au cours de ce siècle. »

La contribution du GIEC des Nations Unies a été essentielle à l’élaboration de stratégies internationales sur le changement climatique, y compris l’Accord de Paris de 2015 en vertu duquel la majorité des pays émetteurs de gaz à effet de serre ont accepté d’atténuer l’impact du réchauffement climatique.

La recherche des universités, publiée lundi dans la revue de l’Union européenne des géosciences La cryosphère, a été le premier du genre à utiliser des données satellitaires.

Il a étudié 215 000 glaciers de montagne dans le monde, des calottes glaciaires polaires au Groenland et en Antarctique, des plates-formes de glace flottant autour de l’Antarctique et de la glace de mer dérivant dans les océans Arctique et du Sud.

L’étude a révélé que les pertes les plus importantes au cours des trois dernières décennies provenaient de la banquise arctique et des plates-formes de glace antarctique, qui flottent toutes deux sur les océans polaires.

Bien qu’une telle perte de glace ne contribue pas directement à l’élévation de la mer, sa destruction empêche les calottes glaciaires de refléter le rayonnement solaire et contribue ainsi indirectement à l’élévation du niveau de la mer.

«À mesure que la glace de mer se rétrécit, davantage d’énergie solaire est absorbée par les océans et l’atmosphère, ce qui fait que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que partout ailleurs sur la planète», a déclaré le Dr Isobel Lawrence.

« Non seulement cela accélère la fonte des glaces de mer, mais cela aggrave également la fonte des glaciers et des calottes glaciaires qui fait monter le niveau de la mer », a-t-elle ajouté.

.

