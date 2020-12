La Terre a passé 500 millions d’années à créer et à manger des continents morts

Quand Terre C’était juste une toute petite chose, cela a donné naissance à de nombreux nouveaux continents – puis il les a tous engloutis, ne laissant que quelques traces derrière, une nouvelle étude montre.

Ces premiers continents avaient le don de vivre vite et de mourir jeunes, mais ce faisant, ils ont ouvert la voie à des continents solides qui ont finalement conduit à l’émergence de la tectonique des plaques, suggère la nouvelle étude.

«Nos résultats expliquent que les continents sont restés faibles et sujets à la destruction à leurs balbutiements, il y a ~ 4,5 à ~ 4,0 milliards d’années, puis se sont progressivement différenciés et sont devenus rigides au cours des milliards d’années suivants pour former le noyau de nos continents modernes», explique l’auteur principal Fabio Capitanio, un scientifique de la Terre de l’Université Monash, a déclaré dans un déclaration .

Depuis des centaines de millions d’années, les continents actuels sont plus ou moins stables. Ils ont déménagé en raison de tectonique des plaques , une théorie régissant le mouvement de la croûte terrestre, formant différentes formes, comme l’ancien supercontinent Pangée . Les pièces du puzzle de la croûte qui existaient il y a des centaines de millions d’années existent encore pour la plupart aujourd’hui. Mais on en sait très peu sur les continents qui existaient au début de l’histoire de la Terre.

Pour en savoir plus sur cette histoire ancienne, les chercheurs ont utilisé des ordinateurs pour modéliser les interactions de la roche et du magma dans la croûte terrestre et au-dessous. La modélisation a montré que les premiers continents formés à partir de parties de la partie supérieure manteau – la partie de la planète juste en dessous de la croûte – qui a fondu en atteignant la surface, puis a craché à travers le paysage dans d’énormes éruptions volcaniques. À cette époque, la planète contenait un vaste réservoir de chaleur à l’intérieur.

« La libération de la chaleur primordiale interne, trois à quatre fois celle de nos jours, a provoqué une grande fonte dans le manteau peu profond, qui a ensuite été extrudé sous forme de magma (roche fondue) sur la surface de la Terre », a déclaré Capitanio.

Mais les continents de cette période, connus sous le nom d’Hadéen (il y a 4,6 à 4,0 milliards d’années), étaient faibles et sujets à la destruction.

Les continents modernes ont une résistance à la traction relativement élevée, ce qui signifie qu’il est difficile de les déchirer en les étirant. Mais la croûte de l’Hadéen était de plus en plus chaude et mince, et reposait sur un manteau supérieur plus mou. Des divisions si vastes se formeraient entre ces nouveaux continents, du magma s’échapperait, et ce magma couvrirait les continents infantiles, faisant sombrer les bébés continents dans le manteau. Pendant ce temps, de nouveaux continents se formaient à partir du magma au-dessus de ceux qui étaient enterrés.

Au moment où l’Archéen (il y a 4,0 à 2,5 milliards d’années) a commencé, mettant fin à l’Hadéen, la croûte qui s’était formée pour la première fois a été presque entièrement remplacée par les graines des continents modernes.

Dans un sens, les chercheurs ont découvert que ces continents hadéens perdus ont rendu possibles les continents plus récents et plus stables. La réabsorption des premiers continents dans les parties les moins profondes du manteau a rendu cette région du manteau plus sèche et plus ferme, formant une base sur laquelle les continents ultérieurs pourraient se développer en toute sécurité.

Ce scénario pourrait expliquer comment la tectonique des plaques moderne, qui repose sur une base plus solide et des continents plus structurellement solides, a émergé. Le modèle montre également que certains morceaux de ces premiers continents resteraient exposés à la surface, formant des «racines» stables et épaisses dans la croûte. Ces pièces existent encore aujourd’hui et sont connues sous le nom de cratons. L’un d’eux, Laurentia, forme le noyau de l’Amérique du Nord et comprend une région couvrant le Midwest et les Grandes Plaines, ainsi qu’une grande partie du centre du Canada et du Groenland.

L’émergence des continents à la fin de l’Hadéen a également apporté un engrais qui aiderait plus tard la vie des graines sur Terre, ont écrit les chercheurs. Des morceaux d’entre eux se sont détachés et sont entrés dans l’atmosphère et les océans, fournissant les nutriments nécessaires aux formes de vie qui ont rapidement émergé.

L’article décrivant l’étude a été publié le 2 décembre dans la revue La nature .

