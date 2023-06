La tenue scintillante inspirée du  » Magicien d’Oz  » du choix du repêchage de la NBA a fait parler les médias sociaux

Fauteuil relax en cuir FLOW 2 moteurs 2 couleurs au choix

NOUVEAUTE Ce fauteuil relax destin est cossu et tres confortable. Sa haute densite de mousse a 60 kg/m2 garantit a la fois un bon maintien de votre dos, et une bonne tenue dans le temps du fauteuil. Son revetement en cuir de vachette lisse est de belle qualite. Il se marie avec elegance avec les finitions en bois d eucalyptus. Dote de 2 moteurs, vous pouvez regler le dossier independamment du repose-pieds. Les commandes du fauteuil relax cuir Destin sont discretes et a portee de main, placees sur le flanc du fauteuil sous l accoudoir. 4 boutons permettent de baisser ou lever le repose-pieds, de baisser ou relever le dossier. Le socle tourne a 360 pour orienter son fauteuil facilement. L appui tete peut se regler manuellement pour un meilleur maintien de la nuque et de la tete. Le fauteuil relax cuir Destin existe en 2 couleurs. Il est possible de commander une commande filaire en option. Dans ce cas, des que la commande filaire est branchee, les commandes a l accoudoir se desactivent. A l inverse, des que la commande filaire est debranchee, les boutons de commande sont actifs. Revetement : Cuir vachette rectifie et pigmente avec tannage au sel de chrome. Arriere et plates bandes en simili cuir Pu polyurethane Couleur : Gris anthracite ou Beige mastic Dossier enveloppant pour un bon soutien lombaire Commandes integrees sur le flanc du fauteuil - 4 boutons simple d utilisation Possibilite de telecommande filaire aditionnelle en option. Cette telecommande se branche ou se debranche facilement. Son utilisation desactive automatiquement la telecommande accoudoir. La telecommande accoudoir se reactive automatiquement en debranchant la telecommande filaire Assise : mousse polyurethane tres haute resiliance de 60 kg / m3 Accoudoirs : mousse polyurethane 25 kg / m3 Dossier : mousse polyurethane 28 kg / m3 Hauteur totale : 110 cm dossier releve - 75 cm dossier completement abaisse Hauteur d assise au sol : 45 cm Profondeur d assise : 48 cm Largeur totale : 85 cm Largeur d assise large : 50 cm Profondeur totale ferme : 90 cm Profondeur totale allonge : 162 cm Angle d inclinaison en position completement allongee : allongement presque total (155 ) Structure acier + carcasse en bois massif Suspension : assise avec ressorts metalliques No-Zag, et dossier avec sangles Base tournante 360 en boiserie eucalyptus Cable secteur 220 V Compatible avec le pack batterie rechargeable vendu en option sur ce site Certification CE Poids fauteuil : 47 kg Poids maxi utilisateur recomm