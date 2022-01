La tenue « Diwali » de Carrie Bradshaw ne parvient pas à réécrire le passé raciste de « Sex and the City », selon les fans

Une image de Carrie Bradshaw descendant prudemment le perron de son appartement de l’Upper East Side, à New York – des fleurs dans ses cheveux, enfilant un lehenga rouge et bleu – s’est transformée en un mème au cours du week-end après que « And Just Like That » a diffusé un épisode intitulé « Diwali ».

Trente minutes d’intrigue dans l’épisode de la série dérivée «Sex and the City» ont culminé dans une séquence de 88 secondes de Diwali, où Carrie rencontre les parents de Seema Patel (Sarita Choudhury), la courtier immobilier indien célibataire du milieu des années 50, l’un des les ajouts les plus récents à la distribution. Rempli de discussions sur le mariage arrangé et d’une incompréhension de ce qu’est un sari, l’épisode a échoué pour de nombreux téléspectateurs sud-asiatiques.

Seema – qui a commencé comme agent immobilier de Carrie, vendant son appartement après la mort de son mari – a eu plus de sa propre intrigue dans l’épisode. Dans ce document, Carrie s’invite à la célébration de la famille Patel, et après le feu vert de Seema sur l’appréciation culturelle contre l’appropriation, elle commence à acheter un sari.

Mais ce qu’elle a trouvé n’était pas un sari. En fait, il n’y avait pas de saris dans le supposé magasin de sari où Seema avait emmené Carrie. Comme les téléspectateurs l’ont souligné en ligne, après avoir mentionné plusieurs fois avec enthousiasme les saris, Carrie a fini par enfiler un lehenga bleu et rouge orné.

Un critique a déclaré que Seema elle-même est un type de personnage qui ne voit presque jamais le jour : une femme sud-asiatique célibataire, d’âge moyen et purement fabuleuse qui ment toujours à ses parents sur qui elle sort et ce qu’elle fume.

Sarah Jessica Parker et Sarita Choudhury dans « Et juste comme ça ». Craig Blankenhorn / HBO Max

« Elle vole toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve », a déclaré la sociologue Nancy Wang Yuen, spécialisée dans la course au cinéma. « J’ai l’impression qu’il n’y a jamais assez d’elle. Je suis complètement absorbé par son histoire et je veux en savoir plus. Mais le scénario se concentre sur Seema aux prises avec le désir de ses parents d’arranger son mariage – un stéréotype souvent vu dans les représentations médiatiques blanches de la culture sud-asiatique – avec son cousin étant le médecin que Carrie voit pour son opération de la hanche.

Les scénaristes de « And Just Like That » ont déclaré que l’épisode était censé être une chance pour le public de faire connaissance avec la nouvelle personne, au-delà de son amitié avec Carrie.

« Pousser en quelque sorte derrière le rideau et la voir avec sa famille est toujours un moyen d’apprendre ce qui se cache derrière cet extérieur », a déclaré l’écrivain et productrice exécutive Elisa Zuritsky dans un épisode du podcast des écrivains « And Just Like That ».

Malgré les lacunes, cela contraste avec la façon dont la série a traité les personnages non blancs dans le passé, soulignent les critiques.

Les personnes de couleur présentées dans la série originale et dans deux films ultérieurs étaient considérées comme des amis de fond, des personnages secondaires et des intérêts amoureux éphémères, tous là pour accessoiriser les quatre principales femmes blanches.

Ceux qui ont vu « Sex and the City 2 » de 2010 mentionnent souvent la scène tristement célèbre lors du voyage d’amis aux Émirats arabes unis au cours de laquelle Carrie dit « Je savais que j’aurais dû emporter ma burqa. Elle, Samantha, Charlotte et Miranda utilisent des couvertures traditionnelles pour le visage et le corps comme un déguisement, fuyant un groupe d’hommes musulmans qui forment une foule pour protester contre les préservatifs.

La représentation raciste des Arabes et des musulmans était l’une des rares fois dans la série où les femmes étaient représentées avec plus d’une personne de couleur. Mais cela a changé en décembre avec la sortie de « And Just Like That ».

Les critiques et le public ont déclaré que le ton du redémarrage de « Sex and the City » de HBO était un changement complet par rapport aux itérations précédentes. La diffusion originale de l’émission a été réexaminée au fil des ans en raison d’un manque de représentation et de stéréotypes flagrants. Des scènes de nourriture indienne provoquant la diarrhée et de Samantha dans un afro sont gravées dans l’esprit des fans de couleur.

Mais sorti dans un pays changé par les calculs raciaux des années 2020, la dérivation de l’émission bien-aimée des années 90 est remplie de discussions sur la race, le genre et la sexualité. Et ajoutées au groupe de base de femmes, qui naviguent maintenant dans la cinquantaine, se trouvent quatre nouvelles amies non blanches.

« Ils ont passé toute leur vingtaine, leur trentaine et leur quarantaine à n’avoir que des amis blancs, et maintenant ils commencent soudainement à avoir des amis de couleur ? » dit Yuen. « Ou ils disent : ‘Oh… je suis un peu raciste.' »

Maintenant, il y a des apparitions fréquentes, souvent en solo, des nouveaux personnages noirs et bruns, comme Seema, l’amie de Charlotte Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), le professeur de droit de Miranda, le Dr Nya Wallace (Karen Pittman) et le patron de Carrie Che Diaz (Sara Ramírez ).

Dans un changement qui, selon certains, semble être une sorte d’expiation pour les insensibilités passées, « And Just Like That » parle beaucoup de race. Parfois, il manque encore la cible.

Seema tombe dans une zone grise, a déclaré Yuen. Son rôle principal est celui d’un nouveau système de soutien pour Carrie, un trope auquel les femmes de couleur ont longtemps été reléguées.

« Elle commence à invoquer certains de ces stéréotypes, mais vous vous souvenez alors: » Oh, nous venons de voir ses parents « , donc c’est plus profond que cela », a déclaré Yuen. « C’est l’espoir, qu’ils puissent construire une caractérisation suffisamment riche de ces nouveaux personnages de femmes de couleur. »

Les conversations sur le racisme qui se déroulent tout au long sont parfois difficiles à regarder, mais il vaut mieux aller vers l’inclusion que de maintenir une distribution identique à celle de 1998, a déclaré Yuen.

Elle a ajouté que « Sex and the City » était une émission révolutionnaire à son époque – une émission qui, pour la première fois, montrait des personnages féminins célibataires et parlait ouvertement de sexe.

« Je veux dire, toutes les femmes d’un certain âge dans les deux décennies regardaient toutes », a-t-elle déclaré. « J’aurais aimé qu’ils aient ces femmes de couleur à l’époque. Dans mes jeunes années à regarder, cela aurait résonné plus profondément. Mais il n’est jamais trop tard.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.