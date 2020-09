La tenue controversée d’Adele sur Instagram a inspiré des mèmes hilarants

Adele portait des Bantu Knots et un bikini jamaïcain pour célébrer ce qui aurait été le carnaval de Notting Hill. Photo: Dan MacMedan / WireImage / Adele via Instagram

La chanteuse Adele a surpris les fans avec son nouveau look, mettant des nœuds bantous dans ses cheveux, dans le cadre de sa célébration de ce qui aurait été le carnaval de Notting Hill ce week-end.

La chanteuse et extraordinaire Adele fait tourner les têtes une fois de plus, cette fois avec de nouveaux cheveux.

Au cours du week-end de ce qui aurait dû être le carnaval de Notting Hill à Londres, elle a publié une photo arborant un haut de bikini jamaïcain et ses cheveux en nœuds bantous. Cela a rapidement déclenché des conversations sur l’appropriation culturelle par rapport à l’appréciation, ainsi que des mèmes sérieusement amusants sur son choix.

Les nœuds bantous sont une coiffure africaine traditionnelle, et si la femme de 32 ans a pu penser qu’elle célébrait des cultures différentes de la sienne, d’autres se sont offensées, car c’est une coiffure pour laquelle les femmes noires sont régulièrement pénalisées.

Mais peu importe ce que vous pensez d’elle, il y a toujours beaucoup de mèmes fraîchement sortis de toute image maudite. Lorsque la chanteuse de “ Hello ” a initialement laissé tomber la photo choquante, elle a déclenché une vague de tweets hilarants et tendance sur les communautés jamaïcaine et africaine qui l’acceptaient en tant que membre honoraire, ainsi que sur les efforts qu’elle a déployés pour s’intégrer – et tout le monde est totalement perdant. il.

Préparez-vous à rire sérieusement de certains d'entre eux … D'autres célébrités blanches, dont Bhad Bhabie et Florence Pugh, sont récemment sorties pour s'excuser alors que des photos d'entre elles arborant des coiffures similaires ont fait surface.