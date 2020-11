La tentative de coup d’État de Donald Trump repose sur un avocat anti-LGBT

L’avocate de Trump, Jenna Ellis, prend la parole lors d’une conférence de presse le 19 novembre (Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty)

Il n’est pas surprenant que la tentative désespérée de coup d’État électoral de Trump soit menée par un avocat manifestement anti-LGBT + qui qualifie les relations homosexuelles d ‘«abominables».

La «avocate évangélique» Jenna Ellis, conseillère juridique principale de la campagne Trump 2020, a joué un rôle central dans les allégations sans fondement du président de fraude électorale généralisée après sa perte contre Joe Biden.

Lorsque Trump a été élu pour la première fois, elle l’a qualifié d ‘«idiot» narcissique, d’ «intimidateur» et de quelqu’un à qui «on ne peut vraiment pas faire confiance pour être cohérent ou précis en quoi que ce soit», mais elle a changé d’avis à mi-chemin de sa présidence et est maintenant l’un de ses alliés les plus proches.

Une chose sur laquelle elle est restée ferme, cependant, est ses opinions anti-LGBT +.

«Ces pécheurs ont également besoin de nos prières», a-t-elle écrit un jour sur Facebook, «et bien que leur conduite soit vile et abominable, nous ne pouvons certainement pas oublier qu’ils sont des êtres humains, créés à l’image de Dieu. Contrairement aux gorilles.

Elle a montré peu de compassion chrétienne lorsqu’elle a déclaré que le VIH parmi les hommes gais et bisexuels était «la loi morale de Dieu et sa suprématie», ni lorsqu’elle s’est plainte que la fusillade dans la boîte de nuit Pulse était utilisée pour légitimer l’homosexualité et les droits LGBT +.

Jenna Ellis a également mis en doute la légalité de la décision de la Cour suprême sur l’égalité du mariage, a insisté sur le fait que «les« femmes »transgenres sont toujours des hommes» et a surnommé le Stonewall Inn «un monument national à notre étreinte ouverte et à notre célébration du péché».

Et juste au cas où vous auriez le moindre doute, elle a également écrit un livre qui affirme que « l’expression sexuelle continuera à imprégner tout sens des limites ou de la moralité, et le slogan homosexuel » l’amour est amour « deviendra le mantra du pédophile » .

Compte tenu de tout ce que nous savons sur Trump, il n’est pas surprenant qu’il passe les derniers jours de sa présidence entouré d’homophobes virulents. Mais cela sert de rappel brutal de ce que ces personnes ont à gagner s’il parvient à voler les élections.