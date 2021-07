La tendance du déparasitage TikTok est-elle saine ? Pourquoi ParaGuard et les graines de papaye peuvent aider la dépression

Un ver peut-il provoquer une dépression – et même des idées suicidaires ?

Eh bien, peut-être.

Nous savons avec certitude que les vers peuvent définitivement perturber votre corps, mais une vidéo mise en ligne par une infirmière et TikToker nommée Tywonna est récemment devenue virale après avoir mentionné le lien possible entre les parasites intestinaux et la dépression.

Dans le clip, Tywonna explique qu’elle a essayé de se vermifuger en utilisant un supplément de nettoyage des parasites appelé ParaGuard, une nouvelle tendance liée à la santé qui fait le tour de TikTok.

« D’accord, alors vous savez ce truc de nettoyage des parasites que tout le monde prend, ParaGuard, et puis, comme si vous regardez dans votre caca et qu’il y a des vers là-dedans? Ouais, j’ai fait caca des vers et, euh, ce n’est pas le problème », a-t-elle commencé.

Ce qui la distingue de la tendance du déparasitage, c’est ce qu’elle a remarqué sur les effets secondaires potentiels surprenants d’avoir des vers et des parasites, à savoir qu’ils incluent la dépression.

« Ça disait ballonnements, crampes, nausées, vomissements, gaz, douleurs, euh, et puis j’ai vu que ça disait dépression », a-t-elle dit. « Et cela m’a juste fait réfléchir. Alors j’ai été déprimé pendant des années et de temps en temps, et cette fois où j’allais [makes a gesturing like she’s cutting her own throat]… Vous voulez dire que c’était un ver ? »

Photo : Tywonna sur TikTok

Les vers peuvent-ils provoquer une dépression et des pensées suicidaires ?

Les résultats d’une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry ont révélé que les personnes testées positives pour le parasite connu sous le nom de Toxoplasma gondii sont « sept fois plus susceptibles de tenter de se suicider ».

Comme l’explique la chercheuse principale Lena Brundin de l’Université du Michigan, « L’inflammation, peut-être due à une infection ou à un parasite, provoque probablement des changements dans la chimie du cerveau, conduisant à la dépression et, dans certains cas, à des pensées suicidaires. »

De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​été paniqués par cette information après avoir fait leurs propres recherches.

Le déparasitage est-il sûr et sain ?

Ramena, une jeune diplômée de 22 ans originaire de Boston, a vu la tendance au déparasitage sur TikTok et a d’abord pensé que c’était dégoûtant, mais s’est intéressée aux avantages pour la santé intestinale et la santé globale du corps qu’elle pourrait voir grâce au déparasitage.

Tout comme d’autres utilisateurs de TikTok, elle s’est plongé dans la recherche sur le déparasitage et a découvert qu’il est courant dans d’autres pays, dont l’Inde et le Kenya.

« J’étais tellement anxieuse au début parce que la pensée de parasites ou de quoi que ce soit sortant de mon corps est en fait terrifiante », a-t-elle déclaré. « J’ai commencé à faire des recherches et le déparasitage est en fait une pratique assez courante dans de nombreux autres pays, mais pas tellement aux États-Unis. »

Il existe des symptômes que vous pouvez rechercher et qui pourraient indiquer que vous pourriez avoir des vers intestinaux, notamment des douleurs abdominales, de la diarrhée, des vomissements, des ballonnements, de la fatigue, des éruptions cutanées et une perte de poids inexpliquée.

Et selon un autre TikToker, la coach en bien-être holistique Natalie Claire, les vers intestinaux peuvent également provoquer des symptômes plus déroutants comme le brouillard cérébral, les envies de sucre et d’amidon, etc.

Vous pouvez attraper des vers de beaucoup de choses auxquelles vous n’auriez probablement pas pensé, comme un simple léchage de votre animal de compagnie, marcher pieds nus sur votre pelouse, ne pas vous laver soigneusement les mains avant de manger ou de préparer des aliments, et manger trop de viande pas assez cuite ou crue ou poisson.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​essayé deux méthodes différentes pour se vermifuger : prendre des suppléments ParaGuard ou manger des graines de papaye.

Ramena a d’abord vu la tendance du déparasitage des graines de papaye, mais au lieu de manger de vraies graines, ce qu’elle n’aimait pas, elle a trouvé des pilules d’enzymes de papaye et a pu se vermifuger avec succès.

Photo : TikTok

Après s’être vermifugée, elle ne pouvait pas croire ce qu’elle voyait.

Elle était dégoûtée par les vers eux-mêmes, mais aussi fascinée par le bon fonctionnement du processus.

« Heureusement, les parasites sont morts, ce qui était l’une de mes plus grandes préoccupations et craintes, mais j’ai surmonté cette peur après environ deux semaines », a-t-elle partagé. « Je le prends depuis environ un mois au total maintenant et je le recommanderais sans hésiter si vous êtes assez courageux. »

Beaucoup de gens sur TikTok recommandent de se vermifuger car ils ont également connu des changements notables pour le mieux.

TikToker Kim Rogers a mentionné dans sa vidéo de déparasitage qu’elle travaillait dans le domaine médical depuis 18 ans et qu’elle ne s’était jamais vermifugée une seule fois… jusqu’à maintenant.

« Je me sens moins enflée, moins gonflée, et mon mari ressent la même chose », a déclaré Rogers.

Photo : TikTok

« Dans l’ensemble, j’ai beaucoup moins de ballonnements, de fringales de sucre et de problèmes digestifs. Depuis que j’ai commencé à le prendre, je l’ai également recommandé à ma mère et à mon petit ami, qui ont eu des résultats similaires ! » elle a continué.

Si vous voulez l’essayer vous-même, vous pouvez acheter ParaGuard en ligne sur Amazon ou essayer d’autres suppléments vermifuges comme une pilule d’enzyme de papaye.

Préparez-vous à dire au revoir à vos vers… et peut-être même à votre dépression.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.