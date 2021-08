La télé-réalité a-t-elle changé ce que nous attendons des rencontres ? Drapeaux rouges dans Bachelor Nation & FBoy Island

Nous avons tous eu un ami – ou sommes l’ami – qui ne peut pas arrêter de tomber amoureux du mauvais gars, malgré tous les drapeaux rouges signalant de rester à l’écart. Les drapeaux rouges peuvent aller du refus de s’excuser au fait d’être carrément méchant avec vous.

Cela semble contre-intuitif, mais les drapeaux rouges ne nous découragent pas toujours comme ils le devraient.

De nombreuses femmes ont du mal à sortir des relations de drapeau rouge, et il est difficile pour quiconque de l’extérieur de comprendre pourquoi, ce qui conduit à blâmer la femme plutôt que l’homme qui est à l’origine du problème.

Alors pourquoi les femmes ignorent-elles les drapeaux rouges chez leur homme ? Un facteur pourrait être que les médias que nous regardons et entendons régulièrement donnent l’impression que les drapeaux rouges sont acceptables.

La télé-réalité a-t-elle changé ce que nous attendons des rencontres ?

Les émissions de télé-réalité qui tournent autour de l’amour et des rencontres modèlent rarement des relations saines. Des émissions comme « FBoy Island » et « The Bachelor » sont remplies de drames problématiques qui suggèrent que le comportement du drapeau rouge est normal et acceptable dans les fréquentations.

Voici comment la télé-réalité normalise les drapeaux rouges.

1. La compétition est la base du spectacle.

L’un des outils les plus efficaces du patriarcat pour supprimer les femmes est, eh bien, les autres femmes. « The Bachelor » commence comme un grand groupe de femmes qui sont là pour rivaliser pour l’affection d’un homme.

Les émissions de télévision formatées de cette manière opposent les candidats les uns contre les autres, les obligeant à se concentrer sur l’élimination de la compétition au lieu de se concentrer sur les drapeaux rouges de l’homme.

Pour cette raison, il peut s’en tirer avec un comportement indigne tandis que les concurrents signalent chaque petit défaut de leur compétition.

2. Les hommes sont loués pour leurs qualités superficielles.

Regardons ce qui inquiète vraiment la télé-réalité… les abdos ?

« FBoy Island » le suggérerait certainement, car la majeure partie de l’émission semble être consacrée à des hommes torse nu.

Malheureusement, la plupart des émissions de téléréalité présentent des participants conventionnellement attrayants, ce qui fait généralement de l’apparence une grande partie de la compétition.

Pour clarifier, être attirant et/ou avoir un beau corps n’est pas un drapeau rouge. En fait, c’est encouragé! Mais quand l’apparence d’un homme est la seule chose qui lui donne rendez-vous, ce n’est probablement pas bon signe.

L’obsession apparente des looks à la télé-réalité envoie le message qu’être attirant peut l’emporter sur le fait d’être une personne de descendance.

3. Le drame est présenté comme une indication d’une bonne relation.

La télé-réalité n’a qu’un objectif : divertir. Et qu’est-ce que nous aimons tous regarder? C’est vrai, le drame.

La télé-réalité se nourrit du drame parce que c’est ce que les gens trouvent intéressant. Nous sommes attirés par les choses qui nous font rire, pleurer, haleter et tweeter en direct parce que c’est à ce moment-là que nous ressentons quelque chose.

Les émissions de rencontres ne sont pas différentes. Même s’ils sont censés refléter ce qui se passe réellement entre les participants, ils sont conçus pour que nous, le public, continuions à regarder en jouant sur nos émotions.

Dans une vraie relation, le drame peut être un sérieux drapeau rouge. Il n’y a rien de pire que le coup du lapin qui vient d’être bien avec quelqu’un une minute et de ne pas lui parler la suivante.

Mais lorsque les émissions de rencontres se concentrent sur le drame entre couples, nous commençons à confondre le divertissement (ou le drame) avec ce que ces émissions prétendent faire : trouver l’amour.

En mélangeant divertissement et émotion, la télé-réalité déforme la réalité et fait de l’amour et du drame des synonymes.

C’est problématique, car lorsque nous sortons réellement dans le monde réel à ce jour, nous sommes attirés par le drame, en supposant que c’est de l’amour parce que nous ressentons… quelque chose.

Susie Grimshaw est une écrivaine qui couvre des sujets d’actualité et de divertissement. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la culture pop et la télé-réalité.