La technologie Hypersense d’Epic Games pourrait refléter les expressions faciales des joueurs de Fortnite en temps réel

Tendance FP18 nov.2020 19:11:18 IST

Epic Games, le développeur derrière Fortnite a récemment acheté la société de technologie d’animation faciale en temps réel appelée Hypersense. Selon un rapport dans Le bord, l’application peut mettre l’expression faciale d’un joueur directement sur un personnage de jeu vidéo à l’aide d’une simple webcam. Le rapport ajoute que l’application d’Hypersense, Hypermeet, a été publiée en version bêta ouverte en septembre et n’est plus disponible, mais elle pourrait ajouter beaucoup à Party Royale au rythme plus lent et non violent de Fortnite grâce à sa capacité à incorporer des expressions faciales. Cependant, malgré le potentiel qu’elle offre, l’acquisition n’est pas prévue pour la mise en œuvre de la nouvelle technologie dans le jeu.

Selon Epic CTO Kim Librery, l’achat peut en fait concerner d’abord les créateurs. Libreri a déclaré que la participation de l’équipe Hypersense à Epic leur permet d’approcher l’objectif de donner aux créateurs un contrôle total sur l’expression de leur vision dans les moindres nuances.

La description officielle du produit d’Hypermeet indique que l’application est une application de chat vidéo d’avatar pour Zoom & OBS. Les utilisateurs peuvent facilement créer leurs propres avatars et les animer en temps réel lors de leurs appels vidéo. Ils peuvent le faire en utilisant une webcam 2D ​​et la technologie de mocap facial d’Hypersense, Hyprmeet, qui permet aux utilisateurs d’être eux-mêmes sous la forme de leur personnage préféré.

Pendant ce temps, Epic Games a annoncé que les joueurs de Fortnite qui sont nouveaux abonnés Disney + et faire des achats en argent réel dans le jeu auront la chance de gagner un abonnement Disney + gratuit pendant deux mois.

