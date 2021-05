La technique de la mémoire autochtone peut mieux fonctionner que le «  palais de la mémoire  » de Sherlock

Une technique de mémoire ancienne développée par les Australiens aborigènes peut mieux fonctionner que le « palais de l’esprit » inventé dans la Grèce antique et popularisé par la version BBC de Sherlock Holmes.

Les deux méthodes impliquent d’attacher mentalement des informations à un objet physique ou à un lieu, mais la technique autochtone ajoute un élément de narration. Les chercheurs ne savent pas si c’est l’élément narratif ou un autre aspect qui semble augmenter l’efficacité de la technique autochtone, et l’étude est de petite taille. Mais la recherche met en évidence que les cultures mettent beaucoup d’efforts pour transmettre des informations sans technologie moderne ni même écriture.

En rapport: 6 façons amusantes d’aiguiser votre mémoire

« Il y a une certaine satisfaction à savoir comment apprendre ces choses », a déclaré le co-auteur de l’étude David Reser, professeur à la Monash University School of Rural Health en Australie.

Construire des souvenirs

Le «palais de l’esprit» est une méthode de mémoire qui attache des informations à des objets à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une pièce imaginaire; également connue sous le nom de méthode des loci, on dit que la technique est née lorsque le poète grec Simonides de Ceos a évité de justesse d’être écrasé dans l’effondrement d’un bâtiment lors d’un banquet bondé. Simonides a pu identifier les corps de ses compagnons de fête en se rappelant où ils étaient assis avant de sortir de la pièce, illustrant la valeur d’attacher des souvenirs à un emplacement physique – même si ce n’est que dans l’esprit. Le personnage de Holmes utilise la technique pour l’aider à casser des cas dans la série de la BBC « Sherlock », diffusée entre 2010 et 2017. Des recherches sur la technique du palais de l’esprit montrent qu’elle stimule la mémoire à court et à long terme .

Une nouvelle étude teste la technique du palais de l’esprit par rapport à celle utilisée par d’innombrables générations d’Aborigènes. Cette technique associe également des informations à la géographie physique, mais sous la forme d’un récit qui intègre les repères, la flore et la faune. L’idée de comparer les deux est née lorsque Reser et un autre conférencier, Tyson Yunkaporta, ont discuté de la mémoire et des moyens d’incorporer la culture autochtone dans le programme de la faculté de médecine. Yunkaporta, maintenant à l’Université Deakin de Victoria, en Australie, est membre du clan Apalech et auteur de « Sand Talk: Comment la pensée autochtone peut sauver le monde « (HarperOne, 2020).

Avec d’autres collègues et étudiants en médecine, Yunkaporta et Reser ont mis en place une étude des deux techniques, en s’appuyant sur des étudiants en médecine de première année à l’université pendant leurs tout premiers jours de cours. Soixante-seize étudiants y ont participé. On leur a d’abord montré une liste de 20 noms de papillons communs – choisis spécifiquement parce que les chercheurs voulaient que l’étude n’ait rien à voir avec la médecine – et on leur a donné 10 minutes pour mémoriser la liste. On leur a alors dit d’écrire autant de noms qu’ils pouvaient se souvenir.

Vient ensuite une session de 30 minutes au cours de laquelle un tiers des étudiants ont appris la technique du « palais de la mémoire » et un troisième a été emmené dans un jardin sur le campus, où Yunkaporta les a guidés à travers la technique aborigène et a développé une histoire attachée au jardin. pour mémoriser la liste des papillons. Le dernier tiers, un groupe témoin, a regardé une vidéo sans rapport pendant cette période.

Les étudiants ont de nouveau eu la liste et 10 minutes à mémoriser; puis on leur a demandé d’écrire à nouveau les noms des papillons. Après une pause non structurée de 20 minutes, ils ont été testés une troisième et dernière fois.

Incorporer un récit

Tous les élèves se sont améliorés au fil des tests, simplement parce qu’ils avaient vu la liste plusieurs fois. La technique du palais de la mémoire a amélioré le pourcentage total des 20 noms dont les élèves se souvenaient de façon modérée, la technique autochtone montrant un fort effet. Cela ne s’est traduit que par un ou deux noms supplémentaires, car le test s’est avéré un peu trop facile pour les étudiants en médecine avides – beaucoup se sont souvenus de 20 noms de papillons sur 20 au premier essai, sans aucune formation, a déclaré Reser. . Une future étude avec des étudiants en médecine devrait être plus difficile, a-t-il déclaré.

«Au moment où quelqu’un entre à l’école de médecine, il a probablement développé lui-même des techniques assez sophistiquées», a-t-il déclaré.

Cependant, d’autres façons d’envisager l’entraînement de la mémoire ont également montré des améliorations avec la technique autochtone par rapport au palais de l’esprit. Les chances qu’un élève s’améliore de se souvenir de moins de 20 des noms à 20 sur 20 lors de tests ultérieurs ont triplé dans le groupe autochtone, doublé dans le groupe du palais de l’esprit et n’ont augmenté que de 50% dans le groupe non formé. Les étudiants formés à la technique autochtone étaient également beaucoup plus susceptibles d’énumérer les noms des papillons dans l’ordre que les deux autres groupes. Le test ne nécessitait pas de classer la liste, a déclaré Reser, mais il est logique que les étudiants qui joignaient les informations à un récit se souviennent des informations dans un certain ordre.

« Vous pouvez certainement envisager dans le domaine médical des choses où l’ordre est important », a déclaré Reser. « Si vous vous souvenez, par exemple, d’une voie biochimique ou d’une technique chirurgicale. »

L’avantage de la technique autochtone peut être dû à la couche supplémentaire du récit, a déclaré Reser. Ou cela aurait pu avoir quelque chose à voir avec le fait que les participants allaient physiquement au jardin pour apprendre (les participants au palais de l’esprit ont simplement imaginé leurs maisons d’enfance). La narration de la technique autochtone était également communautaire plutôt qu’individuelle, ce qui aurait pu également contribuer à stimuler la mémoire.

Peu d’étudiants sont revenus pour un suivi afin que les chercheurs testent les impacts à long terme des différentes méthodes de formation. Le co-auteur de l’étude, Magaret Simmons, maître de conférences à la faculté de médecine, a recueilli les commentaires des étudiants après l’étude et a constaté qu’ils aimaient apprendre les techniques et que certains les utilisaient encore dans leurs études.

C’était prometteur, a déclaré Reser, car de nombreux étudiants en médecine sont inquiets de la quantité de mémorisation qu’ils doivent faire. Lui et ses collègues aimeraient incorporer ces méthodes dans le programme, a-t-il dit, mais il est important qu’ils trouvent un instructeur autochtone capable de transmettre la technique avec précision et sensibilité. Dans la pratique autochtone, la méthode est assez complexe, a déclaré Reser, avec de multiples couches d’informations véhiculées par la chanson, les histoires et l’art. Il faut également un travail acharné et de la pratique pour garder à jour les informations attachées aux récits.

«Nous voulons que les étudiants soient exposés à la culture autochtone et qu’ils soient conscients de la richesse et de la profondeur de cette histoire», a-t-il déclaré.

Les résultats ont été publiés le 18 mai dans la revue PLOS One .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.