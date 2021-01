La «  taupe  » sur Mars ne creusera plus, selon la NASA

Une « taupe » martienne arrêtera ses vaillantes tentatives de creuser sur la planète rouge.

Après son atterrissage en 2018, la sonde thermique du vaisseau spatial InSight de la NASA, ou «taupe», a traité des problèmes de friction alors que les enquêteurs essayaient d’en savoir plus sur les sources de chaleur internes alimentant Mars. Cependant, lorsque la taupe s’enfouissait, elle rebondissait sur le régolithe (ou le sol) d’une dureté inattendue.

La NASA a annoncé jeudi 14 janvier que la taupe construite par le Centre aérospatial allemand (DLR) abandonnerait sa mission historique de déployer la première taupe souterraine sur Mars.

La décision a été annoncée quelques jours après qu’un comité d’examen scientifique externe – considérant une demande de routine de la NASA visant à prolonger la mission d’InSight en fonction de sa production scientifique – a approuvé publiquement l’extension de la mission, mais a demandé à l’agence de poursuivre le travail de la taupe avec une priorité moindre. Le rapport du comité d’examen a également noté qu’InSight tomberait probablement en panne d’électricité avant la fin de sa mission nouvellement prolongée en décembre 2022, à moins que certains instruments ne soient plus prioritaires.

La dernière tentative d’InSight de pousser la taupe sous terre a eu lieu le 9 janvier. Avec l’aide des contrôleurs au sol sur Terre, la taupe s’est déplacée d’environ un pouce (2 ou 3 cm) sous la surface, et l’équipe a utilisé une pelle sur le bras robotique du vaisseau spatial. » pour gratter la terre sur la sonde et la tasser pour fournir une friction supplémentaire », a déclaré la NASA dans la même annonce.

Les contrôleurs ont demandé à InSight d’effectuer 500 coups de marteau pour enfoncer la taupe, mais la sonde n’a pas bougé de son perchoir peu profond. À l’origine, la mission demandait à InSight de déployer des capteurs une fois que la taupe était à 3 mètres sous la surface, mais la taupe n’a jamais dépassé quelques pouces.

« Nous lui avons donné tout ce que nous avons, mais Mars et notre taupe héroïque restent incompatibles », a déclaré Tilman Spohn de DLR, chercheur principal de l’instrument Heat Flow and Physical Properties Package qui comprend la taupe, dans le communiqué de la NASA. « Heureusement, nous avons appris beaucoup de choses qui profiteront aux futures missions qui tenteront de creuser le sous-sol », a-t-il ajouté.

«Ce que nous avons tenté de faire – creuser si profondément avec un appareil si petit – est sans précédent», a déclaré Troy Hudson, un scientifique et ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui a dirigé les efforts de la taupe, dans le même communiqué de la NASA. « Ayant eu l’occasion de profiter de [effort] tout le chemin jusqu’à la fin est la plus grande récompense. «

Cette séquence d’images montre la sonde thermique fouisseuse de l’atterrisseur InSight Mars de la NASA ressortant du trou qu’elle avait creusé sur la planète rouge lors de ses nombreuses tentatives de fouille. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les futures missions sur Mars voudront se déplacer sous terre pour des applications telles que l’accès à la glace d’eau ou pour chasser la vie microbienne sous la surface, a noté la NASA. La raison pour laquelle InSight n’a pas réussi à creuser la surface martienne est due aux « propriétés inattendues » du sol, a déclaré l’agence, qui s’est avérée plus difficile à percer que le matériau que deux missions précédentes sur Mars ont rencontré.

Bien que la taupe n’ait pas atteint son objectif principal, l’équipe derrière la sonde a tiré d’autres leçons de l’expérience. L’équipe a demandé à InSight d’utiliser son bras et sa pelle d’une manière que les ingénieurs n’avaient jamais anticipée, par exemple en utilisant ces outils pour pousser et descendre sur la taupe.

Cette expérience durement gagnée sera utile lorsque le bras robotique d’InSight enterre l’attache qui envoie des données et de l’énergie au sismomètre de l’engin. Une fois que l’attache est sous le régolithe martien, elle sera mieux protégée des changements de température qui affectent la qualité des données sismiques. Malgré ces défis, InSight a enregistré plus de 480 tremblements de terre après environ deux années terrestres sur la planète rouge, a déclaré la NASA.

La mission étendue d’InSight comprendra non seulement la surveillance des tremblements de terre, mais l’engin collectera également des données via une expérience radio pour savoir si le noyau de la planète est solide ou liquide. Les capteurs météorologiques aideront également les scientifiques à mieux comprendre les conditions météorologiques sur Mars, ainsi que les données de la mission de rover Curiosity de la NASA (qui a déployé des instruments météorologiques en 2012) et du rover Perseverance de la NASA, qui devrait atterrir sur Mars le 18 février.

