La taille des gouttes de pluie peut aider à identifier les planètes habitables au-delà du système solaire: étude

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Harvard a proposé que la compréhension du comportement et de la taille des gouttes de pluie est essentielle pour identifier les planètes potentiellement habitables au-delà du système solaire. En effet, les gouttes de pluie sont remarquablement similaires dans les environnements planétaires. L’étude a été publiée dans le Journal de recherche géophysique. Les chercheurs de Havard tentent de trouver des moyens plus simples de comprendre comment les nuages ​​évoluent. La première étape dans ce sens est de savoir si les gouttelettes de nuage s’évaporent ou non dans l’atmosphère.

Robit Wordsworth, l’auteur principal de l’article, a déclaré: «Si nous comprenons le comportement des gouttes de pluie individuelles, nous pouvons mieux représenter la pluie dans des modèles climatiques complexes».

Wordsworth et Kaitlyn Loftus, les principaux auteurs de l’article, ont reconnu une zone Boucle d’or pour la taille des gouttes de pluie en utilisant la forme de la goutte, la vitesse d’évaporation et la vitesse de chute. L’étude utilise ces trois propriétés pour découvrir que, dans un nuage, seule une petite fraction de la taille des gouttes de pluie peut atteindre la surface de la planète.

Selon NASA, La Terre est le modèle de la vie sur d’autres planètes. Afin de trouver la vie, les astronomes recherchent des caractéristiques semblables à la Terre, comme l’eau liquide. Il doit être juste à la bonne distance de son soleil car s’il est trop proche ou trop éloigné, l’eau gèlera ou s’évaporera. La « Goldilocks Zone » aka zone habitable, est la plage de distance avec les bonnes températures pour que l’eau reste liquide.

Si la taille est trop petite, la goutte de pluie s’évaporera avant même de toucher la planète. Tandis que, si elle est trop grosse, la goutte de pluie sera détruite en raison de la tension superficielle insuffisante, qu’il s’agisse d’eau, de méthane ou de quelque chose de plus unique comme du fer liquide surchauffé trouvé sur une exoplanète appelée WASP-76b.

Selon Loftus, «nous pouvons utiliser ce comportement pour nous guider lorsque nous modélisons les cycles des nuages ​​sur les exoplanètes».

La forme des gouttes de pluie aide à déterminer la vitesse de chute qui varie en fonction de l’épaisseur de l’air environnant et de la gravité. L’étude indique en outre que les gouttes de pluie ont une forme sphérique lorsqu’elles sont petites, mais elles deviennent plus écrasées après avoir grossi.

