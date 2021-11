La taille des fichiers de la trilogie GTA révélée pour PS5

La prochaine trilogie GTA, qui sortira la semaine prochaine, ne consommera pas trop d’espace de stockage sur votre PlayStation 5. Le toujours fiable Taille du jeu PlayStation a exploré les serveurs de Sony et a déterré les informations les plus importantes avant la sortie de la compilation la semaine prochaine. Voici toutes les tailles de fichiers, pré-patch, selon ce qui précède Twitter Compte:

Donc, dans l’ensemble, vous regardez environ 38 Go, en supposant que les correctifs ne gonflent pas le nombre de manière significative. Cela nous semble être un chiffre raisonnable pour une trilogie – d’autant plus qu’il a des actifs de résolution plus élevée que sur la PlayStation 2. Il semble que les trois titres seront disponibles sous forme d’icônes distinctes sur le tableau de bord, il est donc fort probable qu’ils soient vendus séparément. à un moment aussi.

Ferez-vous de la place pour ces classiques du bac à sable glacial ? Voler une voiture dans la section commentaires ci-dessous.