La taille de Hugh Jackman l’a presque empêché d’être choisi pour Wolverine

Vous auriez du mal à trouver un fan de Marvel qui n’aime pas Hugh Jackmann dans le rôle de Wolverine, ceci malgré la différence de taille entre l’acteur et le personnage. Dans les bandes dessinées et les émissions animées, Wolverine est généralement décrit comme plutôt musclé mais assez petit, mesurant environ 5 pi 3 po. Jackman mesure littéralement un pied de plus à 6 pi 3 po, et cet écart lui a presque coûté de décrocher le rôle. de Wolverine dans l’original X Men film.





Dans une nouvelle interview avec Chris Wallace pour CNN, Jackman a réfléchi à son rôle de Wolverine dans X Men. Il se souvient avoir fait plusieurs auditions, et même si les rappels constants étaient un bon signe, il y avait un problème qui faisait obstacle au casting. Jackman se souvient avoir rencontré le producteur Tom DeSanto où on lui a dit que sa taille pourrait être un problème.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai fait environ sept auditions. Je me souviens, finalement, j’ai auditionné, auditionné, auditionné, puis je suis allé voir – ils avaient une production. Nous parlions, et il a dit: » Vous savez, c’est juste un problème. J’espère que les fans n’auront pas de problème car le personnage est censé mesurer 5’5″. Et j’ai dit, ‘Tom. Vraiment, ça va aller très bien. Ne vous en faites pas, merci. «

Jackman a mimé s’accroupir en sortant de la pièce, notant qu’il « était littéralement sorti comme ça ». En fin de compte, il a été choisi pour le rôle, et le reste appartient à l’histoire. Quant à sa taille, Jackman se souvient également des efforts déployés pour le faire paraître plus court dans le film, bien qu’ils aient pratiquement abandonné l’idée après le premier épisode.

« En fait, dans le premier film, Chris, je n’avais jamais mis mes chaussures. Tous les autres acteurs autour de moi – la règle était que, à moins qu’ils ne soient un enfant, ils devaient être plus grands que moi… J’étais littéralement accroupi comme ça. Enlevez vos chaussures. Les gens étaient sur des planches et des boîtes tout autour de moi. Nous avons donc fait un gros effort. Et je pense qu’au bout d’un moment, ils ont tout simplement abandonné.





Hugh Jackman n’est pas encore fini en tant que Wolverine

Renard du 20e siècle

Même après deux décennies, Jackman n’a toujours pas fini de jouer ce rôle. Il a d’abord pris sa retraite de jouer à Wolverine après 2017 Logan a mis un terme définitif à l’histoire de ce personnage. Cependant, il a été récemment annoncé que Jackman reprendrait le rôle une fois de plus pour la suite à venir. Dead Pool 3. Jackman et Ryan Reynolds ont constamment taquiné le prochain film, qui a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des fans de Marvel.

Dead Pool 3 sortira en salles le 8 novembre 2024.