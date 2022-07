La taille de Bayonetta 3 pour la Nintendo Switch a été rendue publique

L’un des jeux les plus attendus de cette année pour le Nintendo Changer, Bayonette 3 de PlatinumGamessera enfin disponible pour les joueurs.

Malgré le fait que ce jeu ait été révélé pour la première fois en 2017, les bandes-annonces de gameplay n’ont commencé à circuler qu’à la fin de l’année dernière, permettant de comprendre comment la franchise a évolué depuis le deuxième opus.

En plus de donner aux fans des détails supplémentaires sur le jeu, la bande-annonce la plus récente a également révélé la date de sortie de Bayonetta 3.

La version Nintendo Switch de Bayonetta 3 sera publiée le 28 octobre de cette année, et nous savons maintenant combien d’espace doit être libéré sur votre Switch avant de l’installer. La boutique Nintendo répertorie Bayonetta 3 comme ayant une taille de fichier de 15 Go.

Comparativement, Bayonetta 2 pour la Nintendo Switch ne fait que 12,4 Go, alors que le premier jeu Bayonetta sur la console hybride Nintendo fait 8,6 Go.

Le nouveau cadre, les adversaires, les personnages et les éléments de gameplay de Bayonetta 3, tels que les transformations de déguisement démoniaque de Bayonetta, sont tous présentés dans ce teaser. Il présentait également des personnalités de retour, notamment Luka, Jeanne, Rodin et Enzo.

Une nouvelle sorcière nommée Viola a également été annoncée comme un personnage jouable; elle se plate-forme tout en utilisant une fronde et un katana comme Raiden de Metal Gear Rising.

Nintendo a publié la taille du fichier du jeu, donnant aux joueurs une idée de la quantité de stockage dont ils auront besoin avec un peu plus de trois mois avant la sortie.

Ce n’est pas le plus grand jeu disponible pour la Nintendo Switch ; par exemple, Grand Theft Auto : The Trilogy occupe 25 Go. Le premier jeu Bayonetta nécessite 8,6 Go d’espace de stockage de plus que les versions ultérieures de Switch de la série.

De chaque côté, le deuxième jeu utilise 12,4 Go de stockage, donc passer de 15 Go à 20 Go donne l’impression que le jeu est légèrement plus grand, notamment en termes d’actifs. Gardez à l’esprit que Bayonetta 3 sera lancé sur la Nintendo Switch cet automne.