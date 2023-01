La tablette OnePlus Pad tant attendue sera également présentée le 7 février

OnePlus diversifie son catalogue, et il semble que lors de l’événement « Cloud 11 » du 7 février, nous rencontrerons également sa première tablette, la OnePlus Pad.

Affiche promotionnelle pour l’événement OnePlus ‘Cloud 11’, qui se tiendra à New Delhi le 7 février.

Les chants des sirènes se font entendre depuis longtemps une tablette OnePlus dans tous les caucus, et il ne serait pas surprenant maintenant que OnePlus veut se diversifier dans son catalogue de produits tirant parti du potentiel d’OPPO, compte tenu notamment du fait que les smartphones sont dans le marasme ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas trop de détails à propos d’une tablette qui a fui à plusieurs reprises, alors que OnePlus a déposé sa marqueet dont on a beaucoup parlé sans dévoiler aucun aspect important du matériel, des logiciels, de la conception ou de l’approche… Et oui, c’est une chose étrange venant d’un OnePlus très porté à la hype médiatique !

En tout cas, dans le microsite dédié à l’événement ‘Cloud 11’ qui se tiendra à New Delhi le 7 février, on voit déjà que le constructeur de Shenzhen présentera au OnePlus 11 et OnePlus 11Rle casque vrai sans fil OnePlus Bud Pro 2 et la télévision OnePlus TV 65 Q2 Prorévélant plus de surprises avec un quoi de plus très révélateur.

Cloud 11 – Un événement de lancement OnePlus

Avec le marché du mobile en déclin, de plus en plus de constructeurs ciblent les tablettes

En fait, le slogan qui l’accompagne quoi de plus est que OnePlus aura « des boîtes de toutes formes et de toutes tailles »avec une silhouette qui rappelle sans aucun doute celle d’une tablette et cela a donné à penser qu’effectivement le OnePlus Pad sera la grande surprise de l’événement.

Ces informations Ils sont également confirmés par certains des les fuites Le plus commun du paysage mobile de la Chine, donc la confirmation semble très crédible et digne de confiance à tous les effets.

Que peut-on attendre du OnePlus Pad

Aussi, en termes de conception, nous avons un rendre filtré Il n’a pas montré beaucoup plus qu’un carré avec un écran OnePlus reconnaissable depuis longtemps, d’aspect symétrique et aux bords assez marqués qui correspondent néanmoins au design de n’importe quelle tablette actuelle.

Cet aspect confirmé par la silhouette du taquindonc une autre information qui semble fiable.

Matériel et approche On part du principe que l’idée de OnePlus n’est pas de concurrencer le haut de gamme ni parmi les plus performants et prime de l’industrie, mais plutôt d’avoir un produit compensé qui peut se trouver dans les foyers de la majorité des utilisateurs qui cherchent à renouveler leur tablette comme principal appareil de consommation multimédia à la maison.

Il faut donc s’attendre à ce que le OnePlus Pad soit une tablette milieu de gamme, avec un matériel compensé et des prix plus contenusqui chercherait à devenir le favori du plus grand nombre au sein d’un catalogue Android qui compte aujourd’hui peu d’options modernes.

Évidemment Nous serons attentifs au cas où plus de détails arriveraient dans les prochains jours, alors ne vous déconnectez pas trop car ces débuts de 2023 arrivent chargés de nouvelles.

[ACTUALIZADO] Ce sont les premiers rend de la tablette OnePlus

Grâce à MySmartPrice, nous avons déjà le premier rend de à quoi ressemblera le OnePlus Pad dans son atterrissage sur le marché, ainsi que quelques détails supplémentaires qu’il nous dit quelle sera sa diagonale d’écran, 11,6 poucesainsi que la présence d’une caméra frontale et d’une caméra principale à l’arrière.

Voyons si cette première tablette du fabricant de Never Settle vous convainc !

