La symphonie du 30e anniversaire de Sonic est un brillant voyage musical dans le passé

Mangoo Sonic The Hedgehog Party Supplies Décoration Set Happy Birthday Party Vaisselle Packs Comprend des Tasses, Nappe, Serviettes, Ballons, bannière pour 10 Enfants Filles garçons

Sonic The Hedgehog Theme Party Supplies - Comprend 10 x ballons en latex imprimés colorés, 2 x grands ballons en papier d'aluminium imprimés, des assiettes de 10 x 7 pouces, 6 x boîtes à bonbons pop-corn, 20 x serviettes, 10 x cartes d'invitation, 10 x sacs-cadeaux, 1 pack bannière joyeux anniversaire et une nappe en plastique. La combinaison de ballons et de couverts rend votre fête encore plus impressionnante. Bon matériel - Tous les produits sont sûrs et non toxiques. Les assiettes, tasses et serviettes sont faites de papier biodégradable respectueux de l'environnement. Parfait pour toutes les occasions - Que vous recherchiez un décor unique et élégant pour la fête de rêve de vos enfants ou que vous souhaitiez simplement vous amuser lors d'un dîner de Thanksgiving, d'une fête prénatale, de Noël, d'une réunion, d'un pyjama et de dormir pendant des fêtes, des accessoires de photomaton , des événements en plein air et plus encore, nos fournitures de fête sur le thème sonic the hedgehog garantissent d'insuffler un peu de magie à votre fête! Cute Design - Conception mignonne de bande dessinée, ce serait un métier de famille heureux pour s'amuser à assembler avec vos enfants et à décorer la fête. Assez pour 10 invités - Chaque ensemble coloré de fournitures de fête Sonic The Hedgehog contient suffisamment de vaisselle pour 10 invités. Comprend 2 ballons multicolores en mylar Sonic the Hedgehog et bien d'autres!