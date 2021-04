La surveillance PS Plus est une déception pour les propriétaires de PS3 et PS Vita

La PlayStation 3 a presque 15 ans, il n’est donc pas surprenant qu’elle présente des bizarreries ennuyeuses – mais avec la fermeture du magasin du système le 2 juillet, les abonnés à PS Plus devrait probablement être conscient d’un problème potentiel. Tant que vos téléchargements seront conservés, vous ne pourrez lire les titres que vous avez réclamés via le service d’abonnement de Sony tant que vous resterez membre.

Maintenant, ce n’est pas un problème si vous prévoyez de rester abonné dans un avenir prévisible, mais voici le hic: il n’y a aucun moyen d’acheter purement et simplement les titres que vous avez précédemment revendiqués dans le cadre de votre abonnement pendant que la vitrine est en ligne, c’est-à-dire si votre abonnement expire après le PS Store a fermé, vous ne pourrez plus jamais jouer à ces titres – à moins, bien sûr, que vous ne vous réinscriviez.

Ce problème s’applique également à la PS Vita, ainsi qu’aux PS Minis. C’est quelque chose que, heureusement, la société a corrigé sur PS5 – vous pouvez acheter des jeux même si vous les avez déjà échangés via PS Plus – mais il s’agit évidemment d’un problème hérité et cela signifie qu’il ne sera jamais corrigé sur l’ancien de l’entreprise. consoles.

Malheureusement, il n’y a pas non plus de solution. Si votre abonnement PS Plus est programmé pour expirer avant le 2 juillet (ou le 27 août pour PS Vita), vous aurez alors la possibilité de laisser votre adhésion s’épuiser et ensuite acheter lesdits titres – sinon, vous êtes coincé. Cela a toujours été un oubli ennuyeux et irritant – mais malheureusement, il est accentué par la fermeture imminente des différentes vitrines pour PS3, PS Vita et PSP.