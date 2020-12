La surprise finale de la saison 2 de Mandalorian reçoit un grand merci d’un acteur emblématique de Star Wars

Mark Hamill s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier publiquement Dave Filoni et Jon Favreau pour son apparition surprise The Mandalorian saison 2. L’acteur de Luke Skywalker a fait une brève apparition dans la saison 1 en tant que droïde de bar, qui a ensuite été révélé par l’acteur et Favreau. Cependant, il n’y a pas beaucoup de Guerres des étoiles les fans qui ont pensé qu’ils verraient un jour Hamill comme Skywalker à l’écran. Hamill a précédemment déclaré qu’il avait officiellement fini de jouer le personnage après La montée de Skywalker. Heureusement, The Mandalorian la saison 2 a tout changé.

Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose dont vous n’avez jamais réalisé que vous vouliez jusqu’à ce qu’il soit donné.#MerciJonAndDave 🙏 pic.twitter.com/4nNjSvbvIN – Mark Hamill (@HamillHimself) 30 décembre 2020

Il s’avère que beaucoup de choses peuvent changer en un an, surtout en ce qui concerne Guerres des étoiles la franchise. Mark Hamill a posté une image de lui en tant que Luke Skywalker de The Mandalorian saison 2 sur Twitter cet après-midi. Il l’a légendé avec: « Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus et quelque chose dont vous n’avez jamais réalisé que vous vouliez jusqu’à ce qu’ils soient donnés. » Il a ensuite ajouté le hashtag #ThankYouJonandDave. Hamill n’a pas hésité à révéler sa déception face à la façon dont Luke Skywalker a été décrit dans la trilogie suite, ce qui est une pensée que beaucoup Guerres des étoiles les fans ont partagé.

Jon Favreau et Dave Filoni, ainsi que The Mandalorian Les acteurs et l’équipe ont été choqués que le camée de Mark Hamill soit resté un secret tout au long du tournage et de la promotion. Même Hamill a admis qu’il était surpris que le mot ne soit pas sorti. Quoi qu’il en soit, dans le peu de temps passé à l’écran, Hamill a pu donner Guerres des étoiles fans le Luke qu’ils pensaient voir dans Le dernier Jedi. Dans The Mandalorian Fin de la saison 2, nous voyons Luke Skywalker à la hauteur de ses pouvoirs Jedi alors qu’il transpire à peine en détruisant une armée de Dark Troopers.

The Mandalorian affronter Luke Skywalker était exactement ce que les fans espéraient voir, certains refusant maintenant même de reconnaître la trilogie suite et ce qu’elle a fait pour Luke. Si Mark Hamill ne fait jamais rien avec le Guerres des étoiles univers à nouveau, son héritage sera scellé avec The Mandalorian, grâce à l’esprit de Jon Favreau et Dave Filoni, qui ont réussi à amener la franchise à de nouveaux sommets avec la série live-action. Hamill est clairement reconnaissant d’avoir eu la chance de revenir et de remettre les pendules à l’heure pour lui-même et pour les fans, qui ont attendu de voir Luke Skywalker utiliser son véritable potentiel.

The Mandalorian la saison 2 est toujours saluée par Guerres des étoiles fans, même 2 semaines après sa fin. Il y a de toutes nouvelles spéculations sur la troisième saison à venir, ainsi que des discussions sur le retour possible de Luke Skywalker dans le Ahsoka séries. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, les fans seront très probablement très heureux de revoir Mark Hamill en tant que Jedi emblématique, même s’il ne s’agit que d’un petit camée. Vous pouvez vérifier The Mandalorian post d’appréciation ci-dessus, merci à Twitter officiel de Mark Hamill Compte.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming