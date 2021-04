La surprise des Oscars: Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur et a battu un record

La 93e cérémonie des Oscars ils ont eu une surprise exceptionnelle au-dessus des autres: Anthony Hopkins a emmené l’Oscar à Meilleur acteur dans la dernière accolade de la nuit. Alors qu’il avait une performance louée dans El padre, le favori dans cette catégorie était Chadwick Boseman. L’interprète de 83 ans a battu un record avec votre reconnaissance. Découvrez de quoi il s’agit et découvrez les réactions de leurs fans!

La légende hollywoodienne a de nouveau été nominée pour la deuxième année consécutive, après avoir rompu une absence de 22 ans en 2020 pour Les deux papes. Hopkins a de nouveau gagné une place pour jouer Anthony: un Anxian dont l’histoire rend visible les ravages que la perte progressive de sa propre identité et de tous les points d’appui et de référence provoque dans le cerveau d’un homme.







Bien que les fans de l’acteur se préparaient à la défaite parce que Boseman avait remporté des récompenses post-mortem telles que le Golden Globe et le BAFTA, la cérémonie a réservé une surprise pour la fin: Hopkins a remporté la distinction et a créé une nouvelle marque qui sera difficile à battre.

Est devenu le plus ancien à remporter la statuette du meilleur acteur: dépassé Henry fonda, qui il l’a eu à 76 anss pour son rôle dans Sur l’étang d’or. En 2021, c’était la quatrième fois qu’il était nominé et la deuxième chance qu’il la saisissait car en 1981, il l’avait obtenu pour Le silence des agneaux.

Son énorme carrière comprend également de grands titres tels que Young Winston, A Bridge Too Far, Magic, The Elephant Man, The Mask of Zorro, The Rite et les enjeux de Marvel comme Odin, Le père de Thor, dans la trilogie du personnage joué par Chris Hemsworth.

Les réactions et les mèmes après l’Oscar à Anthony Hopkins en tant que meilleur acteur