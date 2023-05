La surprenante série d’enquête à voir sur Prime Video cette semaine

in

Première vidéo

Deadloch est une comédie d’investigation aux touches féministes qui arrive sur Prime Video avec son premier lot d’épisodes. Ne la perd pas!



impasse

Kate McCartney et Kate McLennan sont les showrunners de impasse. « Les Kates »comme on les appelle, se sont inspirés pour écrire une comédie mais à partir d’une structure similaire à celle de la série britannique largeéglise après avoir tous les deux regardé cette émission, à tel point que le titre de travail du projet était « Drôle de Broadchurch ».

L’un des protagonistes de impassel’actrice Nina Oyama, Il a dit au Sydney Morning Herald : « La série est avant tout une émission policière, la façon dont elle est présentée et la façon dont les gens reviendront seront pour des raisons basées sur le crime et le mystère. »a déclaré l’interprète à propos de cette émission de télévision qui vient avec son premier lot d’épisodes à Première vidéo.

Deadloch s’ouvre et vous ne devriez pas le manquer

Le synopsis de la série se lit comme suit : Dans la ville de Deadloch, en Tasmanie, les préparatifs sont en cours pour le Festival d’hiver lorsqu’un habitant est retrouvé mort et qu’un détective darwinien arrive pour mener l’enquête aux côtés d’un extrémiste local et d’une jeune femme trop anxieuse..

impasse Il vient avec sa première saison qui compte 8 épisodes réalisés par Ben Chessell, Gracie Otto et Beck Cole. Le programme aura beaucoup de mystère autour des crimes qui se produisent dans cette ville dont on en apprendra plus sur les femmes qui sont chargées de résoudre ces événements mais dans un cadre où il y a place à l’humour. Rien de mal!

séries de Première vidéo arrive sur la plateforme de streaming le 1er juin et met en vedette Kate Box dans Dulcie Collins, Madeleine Sami dans Eddie Redcliffe, Nina Oyama dans Abby, Alicia Gardiner dans Cath, Tom Ballard dans Sven, Susie Yusef dans Aleyna, Pamela Rabe dans Margaret et Kris McQuade dans Victoria, entre autres.

