La superstar Rajinikanth, qui a reçu le prestigieux prix Dadasaheb Phalke lors de la cérémonie des National Film Awards ici

La superstar Rajinikanth, qui a accepté lundi le très convoité prix Dadasaheb Phalke lors de la cérémonie des National Film Awards à Mumbai, a remis le prix au mentor de son réalisateur décédé, K Balanchander.

L’acteur, qui était une idole en matinée au fil des ans et souvent appelé « Thalaivar » (leader d’un leader en tamoul) a reçu le prix Dadasaheb Phalke, la plus haute distinction du cinéma indien pour un artiste en 2019.

Le discours qu’il a prononcé devant son auditoire était un remerciement. Rajinikanth a également remercié son frère aîné Sathyanarayana Rao, son collègue de transport, ainsi que son ami proche Raj Bahadur, ses cinéastes, ses fans, ses collègues ainsi que ses collègues et la communauté tamoule pour leur soutien continu au cours des cinq dernières années.

« Je suis très heureux d’avoir reçu ce prix. J’aimerais exprimer ma gratitude à nos représentants gouvernementaux pour le prix Dada Saheb Phalke le plus convoité. Ce prix est dédié à moi, mon gourou, et mon professeur K Balachander monsieur, je suis reconnaissant à mon frère aîné Sathyanarayana Rao qui est ma figure paternelle pour moi, et pour m’avoir inspiré avec ses grandes qualités…

« Mon ami chauffeur et collègue de transport Raj Bahadur. Raj Bahadur a vu le potentiel d’acteur en moi et m’a poussé à aller au film. Mes producteurs et réalisateurs qui ont fait mes films, ainsi que les techniciens ainsi que les distributeurs, les artistes médias, la presse, et tous mes fans ainsi que les tamouls le peuple tamoul… » que l’acteur de 70 ans a déclaré dans le National Film Cérémonie de remise des prix à Vigyan Bhavan ici.

Le vice-président Vice Venkaiah Naidu a déclaré Rajinikanth « l’un des plus grands enfants de cette grande nation ».

Dans un discours, le vice-président a décrit Rajinikanth comme un « grand acteur du sud de l’Inde mais pas du sud de l’Inde ». dans le film « Sivaji ».

« Les capacités d’acteur incomparables du comédien légendaire ont apporté une toute nouvelle dimension à cette entreprise cinématographique indienne. Il a également démontré comment atteindre un équilibre parfait entre l’expression esthétique et l’attrait de masse », a déclaré Naidu.

De ses débuts en 1975 avec Balachander dans « Apoorva Raagangal » et « MoondruMudichu » le film « Billa », des titres en hindi comme « Hum », « ChaalBaaz » et « Bhagwaan Dada » à « Enthiran » et « Kaala » et le prochain » Annatthe » Rajinikanth continue de ravir les téléspectateurs par son style et son style, ainsi que par sa présence unique à l’écran.

En décembre dernier, Rajinikanth avait mis de côté son projet de faire une incursion dans la politique électorale. Dans un revirement, la star avait déclaré qu’il n’entrerait pas en politique à cause de sa santé fragile.

