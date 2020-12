La superstar gay de la WWE décède à 79 ans

Pat Patterson est décédé à l’âge de 79 ans (WWE / YouTube / Getty)

Les hommages affluent pour Pat Patterson, la légende de la WWE et «première superstar gay» de la lutte, après sa mort à 79 ans.

La WWE a confirmé mercredi 2 décembre que Patterson était décédé après une bataille contre le cancer.

« Au cours de ses 25 ans et plus à la WWE, Patterson était synonyme de faire l’histoire », lit-on dans un communiqué.

«Du titre Intercontinental au Royal Rumble Match et au-delà, son nom sera à jamais vénéré dans les traditions de la WWE.»

«La WWE présente ses condoléances à la famille et aux amis de Patterson.»

Patterson est devenu la première personne à détenir le titre de Champion Intercontinental en 1979 et est membre du WWE Hall of Fame.

Né Pierre Clermont, il a commencé la lutte dans les années 1960. Au cours de ses 50 ans de carrière, il est devenu six fois champion des États-Unis avant de rejoindre le WWWF de l’époque.

Il a fait ses débuts à Montréal, Canada en 1958 sous le nom de «Pretty Boy» Pat Patterson, portant un béret, du rouge à lèvres et des lunettes de soleil. Mais ce n’est qu’en 2014 qu’il est devenu gay en 2014, après plus de 50 ans dans le placard.

Pat Patterson est devenu gay après avoir perdu son partenaire de 40 ans.

Apparaissant dans l’émission de télé-réalité de la WWE Maison des légendes, Patterson a parlé de sa sexualité et de la perte de sa partenaire, Louie Dondero, avec qui il était pendant 40 ans avant que Dondero ne meure d’une crise cardiaque en 1998.

«D’où je viens, je n’avais rien, pas de famille, pas d’argent, et j’ai fini [working] avec Vince [McMahon, WWE CEO]… Pour moi, c’était la plus grande réalisation de ma vie », a-t-il déclaré.

«Mais il y a plus à cela. Assis ici ce soir, je vais dire quelque chose que je ne voudrais jamais dire.

«Pour une fois dans ma vie, je vais être moi. J’ai survécu à tout cela en étant gay.

«J’ai vécu avec ça pendant 50 ans. J’avais un ami avec moi pendant 40 ans et je l’ai perdu parce qu’il a eu une crise cardiaque et je me suis retrouvé seul. Mais j’ai survécu. C’est dur, c’était dur.

«J’ai donné ma vie à l’entreprise, je ne regrette rien, et pour le reste de ma vie je veux être heureuse.»

Les stars de la WWE rendent hommage à Pat Patterson.

Triple H a déclaré: «Aucun mot ne peut décrire ce qu’il nous a donné. Son corps en tant qu’interprète sur le ring, son esprit de conteur et son esprit de membre bien-aimé de notre grande famille de la WWE.

«Il me manquera pour tant de raisons… ce n’est jamais au revoir, c’est à bientôt. Je t’aime, Pat.

Aucun mot ne peut décrire ce qu’il nous a donné. Son corps en tant qu’interprète sur le ring, son esprit de conteur et son esprit de membre bien-aimé de notre grand @WWE famille. Il me manquera pour tant de raisons… ce n’est jamais au revoir, c’est à bientôt. Je t’aime, Pat. Abooze – Triple H (@TripleH) 2 décembre 2020

Stephanie McMahon a écrit: «Je suis profondément reconnaissante d’avoir grandi avec le WWE Hall of Famer, le tout premier Champion Intercontinental, le père du #RoyalRumble et le premier lutteur ouvertement gay de sa génération.

«Merci de m’avoir appris à ne pas prendre tout cela au sérieux.»

#RIPPatPatterson Je suis profondément reconnaissant d’avoir grandi avec @wwe Hall of Famer, le tout premier Champion Intercontinental, le père du #RoyalRumble et le premier lutteur ouvertement gay de sa génération. Merci de m’avoir appris à ne pas prendre tout cela au sérieux. Abooze ❤️ – Stéphanie McMahon (@StephMcMahon) 2 décembre 2020

Shane McMahon a ajouté: «Je ne peux pas exprimer à quel point je me sens écrasé en ce moment par la perte de Pat Patterson. Un vrai membre de ma famille, mentor et cher ami.