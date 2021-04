La supermoon rose illuminera la nuit ce lundi

La lune rose – le deuxième plus grand plein lune de 2021 – illuminera le ciel nocturne peu avant minuit lundi (26 avril), selon la NASA.

Les Skywatchers pourront capturer la lune au maximum à 23 h 32 HAE lundi (3 h 31 UTC le mardi 27 avril). La lune apparaîtra pleine pendant trois jours, du dimanche soir (25 avril) au mercredi matin (28 avril).

La super lune d’avril sera également plus proche de la Terre que toutes les autres pleines lunes cette année, à l’exception d’une. Seule la pleine lune du 26 mai sera plus proche, dépassant la pleine lune d’avril d’un total de 98 miles (157 kilomètres), soit environ 0,04% de la distance de la Terre à la lune la plus proche, connue sous le nom de périgée, La NASA a rapporté .

Malgré son nom coloré, la lune rose d’avril n’apparaîtra pas vraiment rose; au lieu de cela, il porte le nom de la fleur sauvage rose du début du printemps Phlox subulata, originaire de l’est de l’Amérique du Nord. Cette fleur est également connue sous le nom d’herbe rose mousse, de phlox rampant, de phlox de mousse et de phlox de montagne. Parmi les autres noms de la lune d’avril, citons la lune d’herbe germée, la lune d’oeuf et des tribus côtières nord-américaines, la lune de poisson, du nom de l’alose (Alosa sapidissima) qui nagent en amont à cette période de l’année pour frayer, selon la NASA.

La fleur rose Phlox subulata fleurit au début du printemps. (Crédit d’image: John S Lander / LightRocket via Getty Images)

Pour les adeptes du christianisme oriental, c’est la pleine lune avant Pâques, ce qui en fait la lune pascale. Habituellement, les adeptes du christianisme oriental et occidental observent la Lune pascale en même temps, mais cette année les différences dans leurs calendriers (le christianisme oriental fonde ses observances sur le calendrier julien, qui est 13 jours différent du calendrier grégorien utilisé par le christianisme occidental) signifie que le christianisme oriental célébrera Pâques le 2 mai. Le christianisme occidental a déjà célébré Pâques le 4 avril.

Pendant ce temps, les hindous célèbreront Hanuman Jayanti, qui marque la naissance du dieu hindou Lord Hanuman. Cette célébration est généralement observée pendant le mois lunaire hindou de Chaitra. Pour les bouddhistes, notamment ceux du Sri Lanka, c’est la pleine lune de Bak Poya, un jour férié qui célèbre la visite du Bouddha au Sri Lanka, où il aurait réglé une querelle entre chefs, apportant la paix dans la région.

Pendant que vous regardez la pleine lune d’avril, prenez un moment pour regarder d’autres planètes et étoiles brillantes. Lundi, lorsque le crépuscule se terminera à 20 h 59 HAE, Mars apparaîtra à 38 degrés au-dessus de l’horizon ouest, a déclaré la NASA.

L’étoile brillante Regulus de la constellation du Lion apparaîtra la plus proche directement au-dessus de la tête dans le ciel, à environ 63 degrés au-dessus de l’horizon sud. Regulus, qui est à environ 79 années-lumière de Terre , est en fait l’une des quatre étoiles – deux systèmes d’étoiles binaires en orbite l’une autour de l’autre – qui ressemblent à une étoile, a déclaré la NASA.

Sirius, la plus brillante des étoiles du ciel nocturne, apparaîtra à 16 degrés au-dessus de l’horizon sud-ouest. C’est encore plus proche que Regulus, à 8,6 années-lumière de la Terre, a rapporté la NASA.

