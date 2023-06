La « superglaciation », la période sur Terre pendant laquelle la vie était confinée dans une bande étroite

Nous savons bien que le climat de notre planète n’est pas immuable. Tout au long des plus de 4 000 millions d’années d’existence de notre roche spatiale, le climat de son atmosphère (qui est née peu après la planète elle-même) a changé à de nombreuses reprises. Mais certains changements ont été plus radicaux que d’autres. La période cryogénique en est la preuve..

Il fut un temps où la Terre était une boule de neige. En fait, les périodes étaient de deux. Cette ère géologique s’appelle la période cryogénique et comprend une période comprise entre 720 et 635 millions d’années. Cette ère géologique comprend deux superglaciations au cours desquelles la glace pourrait recouvrir toute la plante et une période tempérée intermédiaire. Au cours de ces glaciations, la Terre est devenue une énorme « boule de neige » et beaucoup se réfèrent à cette étape comme telle.

La vie avait déjà commencé sur Terre, en effet, même les premiers animaux étaient déjà apparus, des animaux probablement semblables aux éponges qui peuplent encore aujourd’hui les mers. On ne sait pas exactement comment il a réussi à endurer cette vie. Certaines cyanobactéries ont peut-être survécu à la surface de la glace, mais la vie sur notre planète était déjà plus complexe que cela.

Les algues et les animaux qui s’en nourrissaient n’auraient pas pu survivre dans un océan sombre, recouvert d’une couche totale de glace. C’est pourquoi les experts pensent qu’il aurait pu y avoir une fine bande à l’équateur soit avec de l’eau liquide, soit avec une couche de glace suffisamment fine pour permettre aux algues de survivre et avec elles le reste de la vie.

Cette terre hypothétique s’appelle la « boule boueuse ». Certaines études récentes ont étendu les zones dans lesquelles les mers pourraient exister même à des zones de latitudes intermédiaires.

Que s’est-il passé? Les experts se réfèrent souvent à cette étape comme le moment où le thermostat de la Terre s’est cassé. À l’époque pré-cryogénienne, une grande partie des masses continentales de la Terre se trouvaient sur le supercontinent Rodinia. L’éclatement de ce continent peut avoir été à l’origine des deux périodes superglaciaires: la glaciation du Sturtien, la première ; et le second et plus court, le Marinoana.

Lors de la rupture continentale, de grandes masses de basalte auraient pu être exposées. Le basalte a une grande capacité à absorber le dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui aurait réduit la capacité de notre atmosphère à stocker la chaleur.

Cela aurait pu coïncider avec une période de faible activité solaire et avec des éruptions volcaniques qui auraient libéré de grandes quantités de soufre dans l’atmosphère. Très probablement, plusieurs de ces facteurs auraient coïncidé dans le temps pour jeter les bases de l’un des plus grands changements climatiques que notre Terre ait connus.

Une fois que la glace s’est répandue à la surface de la planète, un facteur nouveau a conditionné la situation. Étant donné que la couleur blanche de la glace et de la neige reflète plus de lumière solaire, moins de rayonnement peut être absorbé par le système planétaire, ce qui a probablement fait tenir la situation pendant d’aussi longues périodes (la superglaciation de Sturtian a duré plus de 50 millions d’années) .

Nous devons nos connaissances sur cette période à quelques pierres tombées. Les glaciers transportent avec eux des roches qui se retrouvent à l’intérieur des icebergs. Ces glaces flottantes entraînent ces pierres et les libèrent vers le fond marin à mesure qu’elles fondent.

Ces roches donnent naissance à de curieuses formations géologiques, dans lesquelles une pierre apparaît incrustée entre des couches de roche sédimentaire. L’apparition de ces formations à certains endroits et strates a permis aux géologues de découvrir cette boule de neige planétaire.

Aujourd’hui, nous pouvons voir des boules de neige planétaires tout autour de nous. Plus petit que le nôtre, oui. Ce sont les lunes glacées de Jupiter, Saturne et Uranus. S’il y a de la vie dans ces parties de notre système solaire, ce sera quelque chose de différent du nôtre.

Ces satellites ont probablement des océans sous leurs calottes glaciaires, mais aucune lumière solaire ne les atteindrait. La clé pourrait être dans ce cas dans l’activité géothermique, activité qui, au moins dans certaines de ces lunes est importante.

Les nouvelles sur les changements du climat de la Terre aujourd’hui ont généralement un autre visage. Cependant, ces superglaciations du passé expliquent le rôle important de la composition de l’atmosphère dans le climat.

Il est peu probable que nous connaissions une telle glaciation à l’avenir, bien que des glaciations mineures soient à prévoir à un moment donné. De tels changements ne constituent peut-être pas une menace pour toute vie sur la planète, mais ils poserait un grand risque pour la civilisation humaine telle que nous la connaissons.

À 45secondes.fr | Il y a 20 000 ans, l’Afrique était le paradis des pingouins : jusqu’à ce qu’ils trouvent une bonne raison de s’enfuir

Image | Oleg Kouznetsov, CC BY SA 4.0