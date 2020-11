La superbe nouvelle affiche de Thor: Love and Thunder Fan apporte les Gardiens de la Galaxie

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement un événement Marvel majeur, avec plusieurs membres de la gardiens de la Galaxie prêt à rejoindre l’Asgardien dans sa dernière aventure. En prévision, un fan particulièrement talentueux a mis en place une superbe affiche pour Thor 4, mettant en vedette non seulement Star-Lord et le reste du gang, mais également un super-héros en costume de Jane Foster, qui assumera probablement le rôle de Thor dans la prochaine suite.

Avec Chris Hemsworth’s Thor sporant le même look que dans la finale épique de l’année dernière Avengers: Fin de partie, le héros MCU est flanqué de chaque côté de Valkyrie de Tessa Thompson et de Loki de Tom Hiddleston, qui n’a pas encore été confirmé pour revenir pour Thor: l’amour et le tonnerre. L’ensemble gardiens de la Galaxie La liste est également présentée, y compris Star-Lord, Drax, Gamora, Groot et Rocket Racoon, avec l’hilarant Korg faisant même une apparition.

Jane Foster, de Natalie Portman, occupe le devant de la scène Thor tenue vestimentaire, y compris le redoutable marteau, Mjölnir. Portman, qui revient en tant que scientifique et ancienne amoureuse Jane Foster, a récemment fourni plusieurs indices concernant la direction de Thor: l’amour et le tonnerre, l’actrice révélant même qu’elle brandira effectivement le marteau tant convoité.

Portman a également récemment confirmé une rumeur de longue date concernant l’inspiration de la bande dessinée derrière l’histoire de la suite disant: « Je ne peux pas vous dire grand chose. Je suis vraiment excité. Je commence à m’entraîner, à me muscler. Si il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté . «

Il est probable alors que Thor: l’amour et le tonnerre trouvera Jane Foster assumant le rôle de Thor, un peu comme elle l’a fait dans les bandes dessinées, qui trouvent Foster devenir Thor tout en recevant un traitement pour un cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor, Mjölnir, à la fois restaurer sa force et arrêter son traitement contre le cancer. travailler, la mettant dans une situation impossible.

gardiens de la Galaxie La star Chris Pratt a déjà été confirmée pour revenir Thor: l’amour et le tonnerre, avec l’acteur implorant sa co-star et co-Chris, Chris Hemsworth, d’arrêter de travailler autant. Des rumeurs ont également commencé à circuler selon lesquelles Vin Diesel reviendrait également sous le nom de Groot, des rapports récents indiquant que le Thor la suite ressemblera beaucoup à une non-officielle Avengers film; « En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire qui s’assemble pour ce qu’un initié assimile à » une sensation Avengers 5 « , grâce à son ensemble. »

Tournage sur Thor: l’amour et le tonnerre devrait commencer au début de l’année prochaine, avec Hemsworth taquinant une approche très différente du super-héros asgardien cette fois-ci en disant: « C’est la quatrième fois avec un film Thor et le huitième film Marvel en général. Très excité, excité d’essayer quelque chose de différent. «

Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement programmé pour sortir en salles le 11 février 2022. Réalisé par Taika Waititi à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, les stars de cinéma Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt et Christian Bale. Cela nous vient de l’artiste numérique Marvefx.

Sujets: Thor 4, Gardiens de la Galaxie