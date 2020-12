La superbe image télescope de Jupiter et de la grande conjonction de Saturne vous étonnera

Un astro-photographe amateur a capturé une image époustouflante de la «grande conjonction» de Jupiter et de Saturne lundi soir (21 décembre), révélant le géant du système solaire et ses lunes à une largeur d’ongle (de notre point de vue) de Saturne, dont les anneaux sont d’une clarté choquante dans le ciel nocturne.

Bien que l’image ait été capturée avec une caméra attachée à un télescope, à l’œil nu, le duo de planètes ressemblait presque à une seule étoile brillante dans le ciel, également connue sous le nom d’étoile de Noël.

Mais la conjonction, qui a rapproché les planètes géantes dans le ciel nocturne de la Terre par rapport à leur apparition en 800 ans, n’impliquait pas en fait le chevauchement des deux planètes. À leur plus proche, ils sont apparus à seulement 0,1 degré l’un de l’autre dans le ciel. C’est proche, mais toujours assez éloigné pour résoudre les deux planètes à l’aide d’un télescope, comme le montre l’image ci-dessous du météorologue de Caroline du Sud Ed Piotrowski.

La #GreatConjunction de #Jupiter et #Saturn à travers mon télescope juste après 18h. 4 des lunes de Jupiter; Europa, Ganymède, Io et Callisto, et la lune Titan de Saturne visible. Empilé de nombreuses images pour plus de clarté et de couleur. Nexstar Celestron 6SE avec Nikon D750 connecté. #scwx #ncwx pic.twitter.com/vzP2IAuFnS22 décembre 2020

C’est Saturne visible avec des anneaux sur le côté droit de l’image et Jupiter sur la gauche. Les quatre plus grandes lunes de Jupiter forment une ligne traversant la planète, avec Europa en bas, Ganymède en haut de la ligne, puis Io et Callisto. La lune Titan de Saturne est même visible.

Toutes ces caractéristiques sont visibles avec un télescope grand public – Piotrowski a utilisé un Nexstar Celestron 6SE avec un Nikon D750 attaché – mais aucun être humain n’a vu Jupiter et Saturne comme autre chose que des points de lumière jusqu’à ce que l’astronome italien Galileo Galilei ait tourné son télescope vers le ciel en 1609 et repéré ces quatre lunes et un an plus tard les anneaux de Saturne. Titan n’a été vu qu’en 1655, lorsque l’astronome néerlandais Christiaan Huygens l’a remarqué à travers sa lunette.

Saturne et Jupiter n’étaient pas particulièrement proches l’un de l’autre pendant la conjonction. Comme Piotrowski l’a souligné, Jupiter est actuellement à environ 550 millions de miles (890 millions de kilomètres) de la Terre, soit environ 5,9 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Saturne est à environ 1 milliard de miles (1,6 milliard de km) de la Terre, soit environ 10,8 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les unes par rapport aux autres, les planètes étaient distantes de 724 millions de km.

Ils sont apparus proches de la Terre à cause d’une coïncidence: l’orbite de Jupiter l’a amenée presque exactement sur la ligne entre la Terre et Saturne. Du point de vue de Jupiter, il n’y aurait pas eu de conjonction. Et un observateur sur Saturne aurait vu une grande conjonction de la Terre et de Jupiter.

