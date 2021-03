La superbe image de Hubble montre une grande galaxie pleine d’étoiles bleues

Imaginez une galaxie et ce qui vous vient à l’esprit ressemble probablement à NGC 2336, un tourbillon d’étoiles scintillantes.

Et quelques jours à peine avant un problème logiciel, arrêtez temporairement le Le télescope spatial Hubble , le vaisseau spatial emblématique a envoyé à la maison une image époustouflante de la grande, belle et brillamment bleue galaxie. La NASA a téléchargé l’image de NGC 2336, une galaxie située à environ 100 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de Camelopardalis (alias la girafe), le vendredi 5 mars, deux jours avant la télescope arrêté de manière inattendue . (Le télescope a depuis reprise des opérations .)

Dans une déclaration sur la nouvelle image , La NASA appelle NGC 2336 «la galaxie par excellence». NGC 2336 est une galaxie spirale barrée, ce qui signifie qu’elle a un centre dense d’étoiles en forme de barre, avec des bras qui sortent en spirale des extrémités de la barre. La galaxie est également très grande, 200 000 années-lumière de diamètre selon le communiqué de la NASA.

C’est loin d’être la plus grande galaxie à découvrir, dont l’honneur revient à IC 1101 , qui est 50 fois la taille de notre Voie lactée à 5,5 millions d’années-lumière de diamètre. Pourtant, c’est sur la grande extrémité de la plupart des galaxies spirales, qui peut mesurer entre environ 16 000 années-lumière et 300 000 années-lumière à travers .

Les étoiles bleues brillantes qui scintillent dans les bras en spirale de NGC 2336 rendent la galaxie particulièrement belle. Ce sont de jeunes étoiles qui émettent une lumière bleue brillante. Au centre de NGC 2336 se trouve une zone plus sombre et plus rouge composée principalement d’étoiles plus anciennes.

L’astronome allemand Wilhelm Tempel a découvert cette « galaxie par excellence » en 1876 en utilisant un télescope beaucoup plus petit que Hubble, avec un miroir d’environ un dixième de la taille de Hubble.

