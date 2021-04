La Super Lune Rose de 2021 se lève ce soir, mais elle n’aura pas l’air rose

La première des deux seules super-lunes de 2021 se lève dans une super pleine lune rose ce soir (26 avril) et vous avez la possibilité de la regarder en ligne si le mauvais temps vous assombrit.

Supermoons sont des pleines lunes qui semblent plus grandes dans le ciel que d’habitude, bien que la différence puisse ne pas être perceptible pour l’observateur occasionnel. Au cours d’une super lune, le pleine lune peut apparaître jusqu’à 14% plus grand et 30% plus lumineux que lorsqu’il est le plus éloigné de la Terre. En effet, cela coïncide avec l’arrivée de la lune au périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite.

Le projet de télescope virtuel dirigé par l’astrophysicien Gianluca Masi offrira une diffusion Web gratuite en direct de la supermoon au-dessus de Ceccano, en Italie, aujourd’hui à 13 h 15 HAE (17 h 15 GMT), mais seulement si le beau temps le permet. Vous pouvez le regarder en direct ici .

Pleine lune d’avril 2021: « Super Pink Moon » se lève lundi

(Crédit d’image: Joel Kowsky / NASA)

Pendant le Pleine lune d’avril ce soir et mardi matin, la lune sera à environ 357 378 kilomètres de la Terre, soit environ 8% plus proche que la distance moyenne de la pleine lune (240 000 milles ou 384 400 km). Cette fluctuation de la distance de la pleine lune est causée par le fait que l’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas parfaitement circulaire mais très légèrement elliptique. Si la pleine lune se produit plus près du périgée (le point le plus proche de la Terre sur cette orbite légèrement elliptique), elle peut paraître plus grande que si elle se produit plus près de l’apogée (le point le plus éloigné).

« Différentes publications utilisent des seuils légèrement différents pour décider quelles pleines lunes sont qualifiées de supermoons, mais pour 2021, tous conviennent que les deux pleines lunes d’avril et de mai sont des supermoons », a déclaré Gordon Johnston de la NASA. écrit dans un guide .

La pleine lune d’avril est également appelée la lune rose, mais cela n’a rien à voir avec sa couleur. Selon la NASA, la lune d’avril tire son nom de la mousse rose aux herbes, également connue sous le nom de phlox rampant, de phlox de mousse ou de phlox des montagnes, l’une des premières fleurs printanières à apparaître aux États-Unis.

Alors que la Lune rose est techniquement pleine lundi, elle apparaîtra pleine dans le ciel aux observateurs occasionnels pendant trois jours, du dimanche au mercredi (25-28 avril). Il atteindra sa phase la plus complète lundi soir à 23h32 HAE (03h32 GMT).

Si vous manquez la super lune d’avril, ne désespérez pas. Le prochain, le 26 mai, sera encore un peu plus proche de la Terre et donc légèrement plus grand, même si la différence sera probablement encore impossible à repérer.

« Ces deux pleines lunes sont pratiquement liées, avec la pleine lune du 26 mai 2021, légèrement plus proche de la Terre que la pleine lune du 26 avril 2021, mais seulement d’environ 98 miles (157 kilomètres), soit environ 0,04% de la distance de la Terre à la lune au périgée », a écrit Johnston.