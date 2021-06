La suite du code 8 ramène Stephen Amell et Robbie Amell

Robbie Amell et Stephen Amell devraient jouer dans la suite de science-fiction très attendue Code 8: Partie II réalisé par Jeff Chan (Code 8). Le film est écrit par Chris Paré & Chan, et Sherren Lee & Jesse LaVercombe. Les producteurs incluent Chan, Robbie Amell, Stephen Amell et Paré, avec XYZ Films qui produit et gère les ventes. Le film devrait débuter au quatrième trimestre 2021.

Code 8: Partie II est centré sur les 4% de personnes vivant dans la ville fictive de Lincoln City qui possèdent des capacités spéciales et sont souvent confrontées à une technologie policière militarisée avancée. C’est un fantasme de science-fiction sur le pouvoir extraordinaire que nous détenons en tant qu’individus, par rapport à la supériorité technologique des institutions dans lesquelles nous vivons. La suite raconte le voyage d’une adolescente qui se bat pour obtenir justice pour son frère assassiné par des policiers corrompus. Après avoir été témoin de la dissimulation, elle devient une cible et fait appel à un ex-détenu (Robbie Amell) et à son ancien partenaire dans le crime (Stephen Amell). Ensemble, ils font face à un sergent de police hautement estimé et bien protégé qui utilisera tous les outils pour éviter d’être exposé.

Code 8 a été initialement soutenu par plus de 35 000 fans qui ont contribué 2,5 millions de dollars via Indiegogo, ce qui en fait le deuxième plus grand film original à financement participatif de tous les temps. CODE 8 a établi le record de la sortie jour et date la plus rentable pour Elevation Pictures au Canada et Vertical Entertainment aux États-Unis.Le film a atteint le n ° 1 de la liste des dix meilleurs de Netflix, occupant cette place pendant la majeure partie du mois d’avril 2020 dans des dizaines de pays, y compris les États-Unis, la France, l’Australie, le Royaume-Uni, le Mexique et le Brésil.

Chan est le fondateur de Collective Pictures, une société de production cinématographique et télévisuelle basée à Toronto, au Canada. En tant que réalisateur et producteur, il a réalisé des courts métrages qui ont recueilli plus de 30 millions de vues, y compris l’IP original « Code 8 » qui a généré plus de 2,5 millions de dollars en financement participatif. Chan a réalisé et produit indépendamment la version longue de CODE 8 et s’est récemment associé à Wattpad Studios pour produire FLOAT, basé sur l’histoire à succès qui a recueilli plus de 26 millions de lectures.

Robbie Amell peut actuellement être vu en tête de la distribution dans la série à succès d’Amazon « Upload », la série de science-fiction, romantique et satirique, créée par Greg Daniels (« The Office » https://45secondes.fr/ « Parks and Recreation »). Avant le tournage de la deuxième saison, Robbie a terminé la production de la franchise de films RESIDENT EVIL en constante expansion, jouant le rôle principal du personnage de jeu emblématique, « Chris Redfield ». Récemment, Robbie a eu trois films Netflix en première en 2020: le thriller de science-fiction à succès, CODE 8, le film d’horreur comique, « THE BABYSITTER 2 » pour le réalisateur McG et la comédie romantique DESPERADOS.

Plus particulièrement connu pour avoir joué la flèche verte dans la série à succès CW Flèche, Stephen Amell est également apparu dans le tube à succès TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS dans le rôle de l’emblématique Casey Jones. Plus récemment, Stephen est apparu dans CODE 8 qu’il a produit et joué aux côtés de son cousin Robbie Amell, et il a récemment terminé la production du prochain drame familial de lutte STARZ « Heels », dont la première est prévue pour 2021.

« Nous sommes plus que ravis de réunir l’équipe et d’apporter plus de l’univers Code 8 à nos fans très passionnés. Nous savons que c’est une suite qui poussera l’histoire vers de nouveaux sommets », a déclaré Chan.

« Il n’y a rien de mieux que de travailler avec la famille et les amis. Le code 8 en était l’incarnation. J’ai hâte de retourner travailler sur la suite », a déclaré Robbie Amell.

« Code 8 est un projet incroyablement personnel et spécial pour nous tous. Nous avons construit le monde dans le premier et maintenant nous sommes prêts à le faire exploser! », A déclaré Stephen Amell.

