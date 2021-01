La suite directe de « Cloverfield » est en cours de développement

Bien qu’elle ait été publiée à un moment où les réseaux sociaux n’étaient pas encore un élément fondamental de notre façon de socialiser, la première de « Cloverfield« , film réalisé par Matt Reeves sous la production de JJ Abrams a fait sensation dans divers forums Internet, consacrés à la diffusion de matériel supplémentaire qui complète son histoire.

Plus de dix ans se sont écoulés et deux spin-offs se sont déroulés dans son univers et le développement de la suite directe tant attendue a finalement été annoncé. Selon The Hollywood Reporter, cet épisode sera écrit par Joe Barton, qui a récemment été choisi comme showrunner dans le spin-off de « Le Batman » pour HBO Max.

Le film original a une prémisse simple dans laquelle, grâce à une caméra vidéo, nous suivons un groupe d’amis lors d’une fête dans la ville de New York jusqu’à ce qu’une immense créature d’origine inconnue commence à attaquer la métropole, ils doivent donc faire un dangereux voyage à travers la métropole pour assurer leur survie.

Comme si le style de «vidéo trouvée» n’était pas assez attrayant, la campagne publicitaire intelligente se concentrait sur le fait de garder secrète l’apparence réelle du monstre, de sorte que les personnes intéressées devaient attendre de voir le film pour apprendre la menace que représentaient les protagonistes.

Malgré l’énorme collecte de fonds au box-office et les critiques généralement favorables, il n’y avait aucune indication immédiate d’une poursuite. En 2016 « 10, allée Cloverfield«Ce que, loin de faire partie du même univers, Abrams qualifierait de« successeur spirituel ».

En 2018, «Le Cloverfield Pardox«Mettrait en œuvre une stratégie remarquable non seulement pour la contribution de garder vivante la mémoire des fans, mais pour sa première très particulière. Lorsque sa première bande-annonce est sortie dans le Super Bowl LII, le film serait disponible immédiatement à la fin du jeu.

L’accueil des spectateurs et la critique spécialisée ne seraient pas du tout amicaux malgré leurs efforts pour se connecter avec le film original, y compris la présence de la créature antagoniste.