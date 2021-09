La suite de Tiger King confirmée par Netflix

UNE Roi Tigre la suite est en route plus tard cette année dans le cadre de la prochaine liste de vrais crimes de Netflix – avec une courte vidéo teaser montrant ce qui vous attend :

À venir cette année, un synopsis pour Roi Tigre 2 dit : « Le succès mondial Roi Tigre, qui a attiré 64 millions de foyers au cours des quatre premières semaines après sa première en mars 2020, reviendra sur Netflix pour plus de folie et de chaos. »

Le site de streaming a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux en tweetant : « Roi Tigre 2 arrive bientôt! Et ce n’est pas tout… »

Crédit : Netflix

Sur son blog, Netflix a également révélé un peu plus à quoi s’attendre de sa véritable programmation criminelle pour cette année et au-delà – y compris Le Puppet Master : Chasser l’ultime escroc, L’escroc de Tinder, Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie et Mauvais végétalien.

Netflix a déclaré: « Les histoires de crimes réels ont captivé le public depuis l’aube des médias, des vieux jours des crieurs publics et des tabloïds aux podcasts et aux médias sociaux d’aujourd’hui. Comme nous l’avons vu depuis notre série primée aux Emmy Awards Faire un meurtrier percé la culture pour la première fois en 2015, les documentaires peuvent également répondre à cette curiosité en plongeant les téléspectateurs dans une histoire vraie pour disséquer ses complexités et donner un sens à l’inattendu.

« Maintenant que nous explorons le spectre du vrai crime, un domaine particulièrement fascinant est celui des escroqueries, des escroqueries et des mises en garde. Par exemple, plus tôt cette année, notre série Braquage a révélé comment les gens ordinaires s’en sont presque tirés avec des inconvénients extraordinaires, Ceci est un vol examiné un vol d’œuvres d’art toujours non résolu, et Cocaine Cowboys : les rois de Miami a fait la chronique de la montée et de la chute des barons de la drogue.