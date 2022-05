La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order a déjà une date de sortie

La suite tant attendue de »Star Wars Jedi : Fallen Order » a enfin confirmé sa date de sortie. Intitulé maintenant’‘Star Wars Jedi : Survivant », le jeu arrive sur les consoles de nouvelle génération en 2023. Le nouvel épisode se déroulera cinq ans avant les événements de » Fallen Order », avec le protagoniste Cal Kestis tentant de garder une longueur d’avance sur la poursuite incessante de l’Empire tout en traitant avec le poids d’être l’un des derniers Jedi de la galaxie.

« Même avant la fin de Jedi: Fallen Order, notre équipe avait une vision de la manière d’amener Cal, BD et l’aventure de l’équipage dans la suite », a-t-il déclaré. Stig Asmussendirecteur du jeu chez Divertissement de réapparition, la société de production derrière les jeux Star Wars avec Electronic Arts et Lucasfilm Games. « Pour Jedi : Survivor, nous travaillons ensemble pour construire l’héritage de Jedi : Fallen Order.

«Nous tirons parti d’une technologie de pointe pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématographique afin d’étendre l’histoire de Cal à mesure qu’il mûrit et survit à travers les temps sombres. Nous avons hâte de partager plus sur le jeu avec le monde plus tard cette année. »

» Jedi: Survivor » promet d’étendre le système de combat de la série, en ajoutant de nouvelles capacités à mesure que la connexion de Cal à la Force se renforce. Bien sûr, ce nouvel opus ajoutera de nouveaux personnages, qui s’allieront à Cal et son inattendu droïde BD-1.

l’initié Jeff Grubbavait assuré aux fans de Star Wars que » Jedi: Survivor » serait annoncé lors de l’événement Star Wars Celebration de cette année, avec sa prédiction faite au début de 2022. Comme nous pouvons le voir, Grubb l’a parfaitement cloué, garantissant que le jeu verra la lumière entre février et mars de l’année prochaine.

» Star Wars Jedi: Fallen Order » est l’un des jeux Star Wars les plus populaires de tous les temps, avec de nombreux joueurs applaudissant sa dynamique de combat et sa construction mondiale, faisant ressentir à tous les fans de Star Wars ce qui est vraiment un Jedi. »Star Wars Jedi: Survivor » arrivera sur Xbox Series X | S, PlayStation 5 et PC.