La suite de Shazam a terminé le tournage

Ces derniers jours, le réalisateur du film, David F. Sandberg, et des acteurs comme le jeune homme Asher ange, ils ont annoncé qu’il restait peu de temps pour terminer le tournage de Shazam ! La fureur des dieux. Maintenant, le cinéaste a confirmé que le film a terminé son tournage et ils commenceront par le travail de post-production qui, entre autres choses importantes, ajoute tout ce qui concerne les effets VFX.







Le premier volet du héros a été très bien accueilli par le public de la DC Univers étendu qui a applaudi l’humour frais du film et une approche colorée d’une aventure qui a servi de prétexte pour passer un bon moment en jouant Billy batson et son alter ego : Shazam. Le studio a rapidement donné son feu vert à la suite. Bien sûr, il était important de commencer à travailler avant que les jeunes acteurs ne grandissent.

Shazam 2 a terminé le tournage

L’information dit que les méchants de la nouvelle entrée du DCEU ce sont les Filles d’Atlas. Hélène Mirren sera Attendre et Lucy Liu, Kalypso. Rachel Zegler Elle jouera également l’un des antagonistes de cette histoire, mais le nom de son personnage n’est pas encore connu. Tout indique que le film ira dans une direction différente de ce qui était supposé, compte tenu de la scène post-générique du premier film avec le méchant Sivana.

Shazam ! La fureur des dieux a eu des retards constants en raison de COVID-19 qui a forcé les responsables du film à commencer le tournage au début de cette année. Malheureusement, la crise du Coronavirus est aussi responsable de la nouvelle date de sortie du film : au début on parlait du 1er avril 2022, mais ensuite le 2 juin 2023.

Zachary Levi est le héros Shazam. Photo : IMDb.



La bande est dirigée par David F. Sandberg et mettant en vedette Asher Angel comme Billy Batson, Zachary Levi comme Shazam, Jack Dylan Grazer comme Frederick Freddy Freeman, Grace Fulton comme Mary Bromfield, Faithe Herman comme Darla Dudley, Ian Chen comme Eugene Choi et Jovan Armand comme Pedro Peña. De plus, Fulton jouera la version adulte de Mary. La famille des héros reviendra également : Adam Brody comme Freddy, Meagan Good comme Darla, Ross Butler comme Eugene et DJ Cotrona comme Pedro.