La suite de Ready Player One est en cours

‘Ready Player One’ est un film de science-fiction de 2018, produit et réalisé par le grand Steven Spielberg. Le scénario est de Zak Penn et Ernest Cline, basé sur le roman de Cline du même nom, publié en 2011. Ce fut un véritable succès au box-office, avec un chiffre d’affaires de 582 millions de dollars, avec un budget de 175 millions de dollars, et il avait également une nomination. aux Oscars des meilleurs effets visuels.

La production a commencé en 2010, lorsque Warner Bros. a obtenu les droits de l’adapter sur grand écran aux enchères. Cinq ans plus tard, le casting a été confirmé: Tye Sheridan (Wade Watts / Parzival); Olivia Cooke (Samantha Cook / Art3mis), qui sera sur «House of the Dragon»; Mark Rylance (James Halliday / Anorak); Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento); Simon Pegg (Ogden Morrow / Conservateur), et plus encore.

Dans l’ensemble, la bande a reçu critiques positives, mettant en valeur son image et son rythme, certains ont même été encouragés à souligner qu’il est bien meilleur que le livre. Si vous ne l’avez pas vu: suit le jeune Wade Watts en 2045, qui comme le reste de l’humanité participe à un jeu vidéo en réalité virtuelle appelé OASIS, où son créateur a caché des pièces d’un puzzle qui récompense celui qui les trouve. Là, les clés pour résoudre les énigmes sont basées sur la culture pop des années 80, avec des références au cinéma et à la musique.







L’auteur du roman, Ernest Cline, a récemment parlé avec le médium Inverse et a déclaré sur la suite ‘Ready Player Two’: « C’est dans les premiers stades en ce moment. Surtout que Hollywood est dans les limbes en ce moment. Mais je peux dire d’après l’expérience de faire le premier film que tout le monde s’est beaucoup amusé. ».

Cline aussi aperçu une partie de l’intrigue: l’histoire commencera neuf jours après la fin de «Ready Player One». Il introduira une mise à jour technologique de l’OASIS. Wade et ses amis ne sont pas prêts à prendre le contrôle de l’entreprise et de toutes les responsabilités qui en découlent, et ils devront faire face aux adultes.