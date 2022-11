La suite de M3GAN aurait été discutée à Universal Studios

Le 6 janvier, M3GAN sortira en salles avec une histoire d’horreur de science-fiction sur la technologie qui a mal tourné. Le film dépeint une poupée réaliste qui joue les rôles d’amie, d’enseignante, de camarade de jeu et de protectrice pour un jeune enfant. Alors qu’elle se rapproche de l’enfant auquel elle est liée, M3GAN commence à manifester des instincts agressifs et meurtriers.





Le conte de poupée tueur de James Wan, distribué par Blumhouse, a déjà été largement mémorisé sur TikTok et Twitter grâce à sa bande-annonce virale. À la suite d’un rapport du New York Times, il a été révélé qu’Universal envisageait déjà de faire une suite pour M3GAN. Parmi les vedettes de M3GAN sont Allison Williams (Get Out), Violet McGraw (The Haunting of Hill House) et Jenna Davis.

FILM VIDÉO DU JOUR

A la sortie de sa bande-annonce, M3GAN est immédiatement devenu une sensation virale. Après avoir rencontré la dernière poupée tueuse du M3GAN bande-annonce, les amateurs d’horreur ont été immédiatement captivés. Immédiatement après la sortie de la vidéo, les téléspectateurs ont commencé à faire des mèmes et des images de réaction de la poupée tueuse. Même si son design est moins effrayant que la plupart des poupées tueuses, ses actions sont toujours effrayantes. Certaines des scènes les plus effrayantes de la bande-annonce étaient caractérisées par ses mouvements de danse et sa capacité à courir à quatre pattes. En réponse, Universal Pictures a envisagé la possibilité d’une suite au film.

Nul doute que les directions marketing du monde entier rêvent d’atteindre un tel niveau de « viralité ». Les mèmes vous aident à faire connaître votre film, même lorsqu’ils enlèvent une partie de l’ambiance effrayante. De plus, TikTok et Twitter Memes révèlent une volonté des gens de créer leur propre culture et leurs attentes pour les futurs films.

Répartition de la bande-annonce de M3GAN : le lien doux et tordu d’une poupée





Où est-ce que M3GAN partir d’ici ?

La récente nouvelle selon laquelle Atomic Monster et Blumhouse pourraient fusionner a révélé que Wan avait initialement présenté son idée à Warner Brothers. En raison de la similitude avec Annabelle dans le Prestidigitation franchise, la société a refusé d’accepter la proposition. En raison de la popularité virale de la prochaine bande-annonce du film d’horreur, il est facile de comprendre pourquoi Universal a choisi de travailler avec Wan. Selon le New York Times, plus de 300 millions de vues ont été enregistrées sur les messages TikTok avec #M3GAN depuis la sortie de la bande-annonce.

Cette suite n’a pas encore été déterminée, mais il y a des spéculations que le Un jeu d’enfant la franchise peut être ressuscitée à un moment donné. La remorque pour M3GAN a émergé à l’improviste, mais il semble avoir cloué le concept des poupées maléfiques lancé par Chucky. Le remake de 2019 de Un jeu d’enfant Caractéristiques Chucky comme une IA voyou de science-fiction comme M3GAN, au lieu d’une poupée possédée. Il n’est donc pas surprenant que les deux puissent potentiellement coexister dans un univers partagé. La M3GAN La suite est encore dans les premiers pourparlers, donc ce ne sont que des spéculations de fans inutiles sur les réseaux sociaux.

Prochain:

M3GAN : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre