La suite de l’exorciste se déroule à Blumhouse avec le réalisateur d’Halloween David Gordon Green

Il semble que nous ayons officiellement un nouveau chapitre dans la franchise The Exorcist, que nous en ayons demandé un ou non. Selon un rapport de The Observer, le studio Blumhouse s’est associé à Morgan Creek Productions pour produire le film et les années 2018 Halloween le réalisateur David Gordon Green a été engagé pour diriger le projet.

La nouvelle vient quelques jours à peine après William Friedkin, le directeur de l’original L’Exorciste, s’est adressé à Twitter pour déclarer qu’il n’était en aucun cas lié à des remakes ou suites de son classique d’horreur de 1973.

« Il y a une rumeur sur IMDB selon laquelle je suis impliqué dans une nouvelle version de l’Exorciste. Ce n’est pas une rumeur, c’est un mensonge pur et simple. Il n’y a pas assez d’argent ou de motivation dans le monde pour que je fasse ça. »

Selon le rapport The Observer, le prochain film sera une suite de l’original L’Exorciste, plutôt que d’être Le redémarrage de l’exorciste comme indiqué précédemment. Cela en ferait la cinquième suite du film original. Mais les rumeurs circulent depuis longtemps que le nouveau Exorciste le film redémarrera la franchise d’une manière ou d’une autre et repartira de zéro.

1973 L’Exorciste a raconté l’histoire de la possession démoniaque de Regan, 12 ans, et de la tentative de sa mère de la sauver grâce à un exorcisme mené par deux prêtres catholiques romains. Sur la base de cette simple prémisse, Friedkin a pu créer un film qui a provoqué une panique massive dans les théâtres du monde entier, a été nominé pour une multitude de prix internationaux et est généralement crédité d’avoir mis le genre d’horreur sur la carte en tant que cinéma de prestige d’une manière similaire à quoi 2001: Une odyssée de l’espace fait pour la science-fiction.

Malheureusement, les tentatives ultérieures d’autres réalisateurs pour suivre les traces de Friedkin ont abouti à des résultats mitigés. Aucune des suites n’a pu égaler la terreur pure et abjecte que le public s’est sentie piégée dans la pièce avec Regan, les deux prêtres et le démon Pazuzu. Le mélange révolutionnaire d’effets spéciaux, de mixage de sons d’horreur et d’imagerie religieuse qui a fait l’original L’Exorciste si convaincant ne semblait pas inspiré alors même que les suites tentaient de doubler les éléments d’horreur de la franchise.

Heureusement, David Gordon Green sera en mesure de faire pour le Exorciste franchise ce qu’il a fait pour la Halloween série quand il a fait la 2018 Halloween film qui a vu une Laurie Strode plus âgée affronter une dernière fois Michael Myers. Légumes verts Halloween a eu suffisamment de succès pour donner le feu vert à une trilogie de films qui promettent de mettre la légende de Michael Myers au repos pour la dernière fois.

Il sera intéressant de voir comment un nouveau L’Exorciste le film fait dans le paysage de l’horreur moderne lorsque les effets spéciaux sont passés et que l’horreur dépend de plus en plus de la création de la bonne atmosphère pour induire la terreur psychologique. À bien des égards, l’original L’Exorciste représente le zénith de la section horrifique in-your-face-gory qui a été consignée au statut de b-movie ces derniers temps. De nombreux fans d’horreur seront impatients de voir si le nouveau redémarrage / suite peut restaurer cette section du genre à son ancienne gloire. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur Observer.com.

Sujets: l’exorciste