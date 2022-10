La suite de l’Exorciste Legacy avec Ellen Burstyn commence le tournage dans quelques semaines

David Gordon Vert a passé trois films à raconter davantage l’histoire de Laurie Strode dans le Halloween franchise, et tout se termine cette semaine avec la sortie de Halloween se termine. Cela ne signifie pas que le réalisateur en a fini avec les suites héritées des films d’horreur bien-aimés des années passées, car il est actuellement en pré-production sur un nouveau film qui fait suite à L’Exorciste. D’une manière similaire à Jamie Lee Curtis revenant pour une autre course en tant que Laurie Strode dans le Halloween films, les nouveaux Exorciste Le film ramène la star originale Ellen Burstyn, marquant la première fois qu’elle est apparue dans la franchise depuis la sortie du premier film en 1973.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’adressant à Variety au Halloween se termine première, Green a révélé que le plan de L’Exorciste est de commencer à tourner le nouveau film dans « quelques semaines », suggérant que les caméras commenceront à tourner avant la fin du mois. Comme Green l’a dit à Angelique Jackson, il ne pouvait pas être plus excité de se mettre au travail sur le film.

«Nous commençons dans quelques semaines et nous sommes prêts à retrousser nos manches et à plonger dans la prochaine grande franchise. Nous avons un casting incroyable qui se réunit et des scripts qui nous passionnent tous.

Green a également commenté ce que c’était que de travailler avec des légendes de l’écran comme Curtis et Burstyn sur des projets comme celui-ci. Il a expliqué comment il leur posait continuellement des questions pour en tirer le meilleur parti possible et s’était récemment rapproché de Burstyn.

« Dans beaucoup de ces expériences, je recherche des talents si établis et perspicaces, alors je pose juste beaucoup de questions et j’entends quelle est leur vision du monde et comment cela informe leur créativité. Ellen? Oh, nous aller en profondeur. Moi et Ellen, c’est amusant. C’est comme appeler votre conseiller spirituel. Donc, nous communiquions à différents niveaux, et c’est important pour un projet comme celui-ci, d’avoir ce respect de ce que les gens ont à l’intérieur. «





La suite de l’Exorciste sera bientôt filmée

Hoya Productions

Il peut y avoir une certaine pression que tout cinéaste doit ressentir lorsqu’il fait revivre une propriété bien-aimée. Cela dit, il ne peut que se sentir honoré de prendre la barre de Halloween et maintenant L’Exorciste. Il sent qu’il a ses propres histoires à contribuer à ces univers cinématographiques et il est ravi qu’elles suscitent autant d’intérêt chez les fans.

« Honoré d’entrer dans quelque chose qui a tant de valeur dans l’histoire du cinéma, et sachant qu’il y a une base de fans qui est curieuse, consciente, alerte, potentiellement inquiète, qui voit ce que nous faisons… mais ce que j’aime, c’est que les gens dire, ‘Est-ce stressant d’avoir ça?’ Je dis, ‘Non, c’est excitant.’ Parce que j’ai passé une grande partie de ma vie à faire des films et que vous ne faites que supplier un public de se connecter ou de voir ce qui se passe, ou d’acheter un billet pour le film. Avec ça, j’ai des histoires à raconter, je ‘ J’ai une imagination que j’essaie d’exprimer, et la façon dont je peux le faire dans ces propriétés est une opportunité incroyable. »

Le nouveau Exorciste Le film, actuellement sans titre, sortira le 13 octobre 2023, avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures.