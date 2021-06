La suite de l’anthologie V/H/S/94 se déroule sous la forme d’un film original de frisson

Le service de streaming d’horreur d’AMC, Shudder, a acquis les droits mondiaux de V/H/S/94. L’annonce a été faite aujourd’hui que le quatrième volet de la franchise d’anthologies d’horreur se dirigera vers le monde du streaming via le service spécialisé. The Shudder Original Film sortira en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande plus tard cette année.

V/H/S/94 marque le retour de la série d’anthologies d’images trouvées. C’est la première entrée depuis V/H/S: Viral est arrivé en 2014. La nouvelle anthologie présente des segments de réalisateurs de retour Simon Barrett (Séance) et Timo Tjahjanto (Que le diable t’emporte aussi). Parmi les autres nouveaux venus dans la série qui ont réalisé des segments, citons Jennifer Reeder (Couteaux & Peau), Ryan Proue (Lowlife) et Chloé Okuno (Salope). Greg Anderson du légendaire groupe de drone metal Sunn O))) et le fondateur de Southern Lord records composeront la musique du film.

V/H/S/94 décroche après la découverte d’une mystérieuse cassette VHS. Une équipe d’intervention de la police lance un raid de haute intensité dans un entrepôt éloigné, seulement pour découvrir un sinistre complexe culte avec une collection de matériel préenregistré, révélant un complot cauchemardesque. Craig Engler, directeur général de Shudder, avait ceci à dire à ce sujet.

« La série V/H/S est connue pour deux choses : sa gamme imbattable de cinéastes et ses histoires terrifiantes d’images trouvées à la limite de votre siège. Avec V/H/S/94, les producteurs ont amélioré leur jeu -plus grand, plus sauvage, plus effrayant que jamais. Nous avons hâte de lancer ce nouvel opus sur les membres de Shudder. «

David Bruckner (Hellraiser) et Silence radio (Pousser un cri) ont servi de producteurs exécutifs. Josh Goldbloom a produit le film pour Cinepocalypse Productions aux côtés du co-créateur de la franchise Brad Miska de Bloody Disgusting, et Kurtis Harder (Spirale). Goldbloom avait ceci à dire.

« Ravi semble être un euphémisme à quel point nous sommes ravis de nous associer à Shudder. Nous avons entièrement tourné le film pendant la pandémie, construisant des décors dans des hôtels, des salles de conférence et dans l’esprit de la série punk rock, nous nous sommes même aventurés sous terre dans un égout. Notre équipe a canalisé la misère de cette dernière année de manière appropriée, alors rassurez-vous, c’est le lot de bandes le plus gros, le plus méchant et le plus sanguinaire à ce jour. «

La première V/H/S est sorti en 2012. Le film a été bien accueilli par les fans de genre et a présenté des segments de cinéastes tels que Adam Wingard (Godzilla contre Kong) et le collectif de cinéastes Radio Silence (Prêt ou pas). Une suite, V/H/S/2, suivi en 2013. Outre V/H/S : virale, qui n’a généralement pas été bien reçu, un spin-off intitulé Sirène est sorti en 2016. La franchise est en sommeil depuis près de sept ans. Mais le monde du streaming a ouvert la voie à son retour.

Michael Schreiber pour Studio71, Zak Zeman et Tom Owen ont également été producteurs exécutifs, avec Michael Paszt, James Fler et Andrew T. Hunt de Raven Banner Entertainment. V/H/S/94 n’a pas encore de date de sortie, mais il fera ses débuts cette année sur Shudder. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles.

Sujets : VHS