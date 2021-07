La suite de JRPG L’effet Caligula 2 devient étrange sur PS4 en octobre

L’effet Caligula 2 se dirigera vers l’ouest en octobre, a confirmé l’éditeur NIS America. Une suite de The Caligula Effect, quelque peu controversé, qui est sorti pour la première fois sur PlayStation Vita en 2016 (et a obtenu un port PS4 amélioré nommé The Caligula Effect: Overdose en 2018), il promet plus de drame psychologique et de batailles au tour par tour.

Juste pour vous donner une idée de l’étrangeté de l’effet Caligula, voici un bref aperçu du communiqué de presse : « Une virtuose nommée Regret a créé le monde de Redo afin de sauver les gens de leurs regrets passés en les emprisonnant sans le savoir dans une simulation Cependant, ce « paradis » est ébranlé jusqu’au cœur lorsqu’une idole virtuelle nommée fait irruption dans la réalité virtuelle de Regret et restaure les souvenirs d’un lycéen du monde réel. Afin d’échapper à Redo, ils rétablissent le Go-Home Club , un groupe de résistance qui cherche à lutter contre Regret et ses exécuteurs, les Musiciens Obbligato. »

The Caligula Effect 2 sortira sur PS4 le 19 octobre en Amérique du Nord et le 22 octobre en Europe. Es tu intéressé? Essayez de conserver votre santé mentale dans la section commentaires ci-dessous.