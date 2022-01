La suite de Joker avec Joaquin Phoenix serait sur le point de commencer l’enregistrement

Il semble que joaquin phénix est prêt à jouer à nouveau le prince clown du crime, car selon un nouveau rapport, la production est prête à continuer avec une suite à »joker ». Le film, sorti en 2019, nous montre l’histoire d’Arthur Fleck, un homme qui, après une série d’événements malheureux dans sa vie, finit par succomber à la folie et devenir le méchant le plus terrifiant de Gotham City. Selon des rapports d’initiés Warner Bros.le film commencerait son enregistrement pour lancer sa suite en 2023.

Cependant, les détails de l’histoire, ni ses personnages, ne seraient pas encore racontés. Les rumeurs de cette nouvelle suite ont commencé en mai 2021, après qu’il a été dit que Todd Phillips, réalisateur du premier volet, co-écrira l’histoire du second volet. Compte tenu de cela, Phoenix a déclaré en octobre qu’il ne savait toujours pas s’il jouerait à nouveau le personnage, dans lequel il a souligné sa performance dans le film.

« Depuis que nous tournions, nous avons commencé à penser, c’est un gars intéressant. Il y a des choses que nous pourrions faire avec ce gars et nous pourrions les explorer plus avant. Mais quant à savoir si nous allons vraiment le faire ? Non, je ne le fais pas. Je ne sais pas encore. » avait-il déclaré à l’époque.

De plus, les fans de la saga ont commencé à spéculer que le prochain film à sortir »Le Batman » à partir de Matt Reeves, est actuellement une suite de »Joker », ou qui reliera d’une manière ou d’une autre l’histoire des deux personnages. Les deux films sont en dehors du Univers étendu cinématographique DC, et montrent une vision différente et plus sombre de Gotham City. »The Batman », selon les mots de son réalisateur, abordera l’histoire du Joker de manière similaire, en se concentrant sur la psychologie du personnage et ses traumatismes passés.

D’autre part l’acteur Willem Dafoequi a repris son rôle de Green Goblin dans « Spider-Man : Pas de retour à la maison », a récemment présenté son idée d’une suite de Joker, dans laquelle Dafoe joue un imposteur Joker face à Phoenix. « Cela ouvre la possibilité d’une histoire intéressante, en particulier si vous aviez le Joker de Joaquin Phoenix, puis quelqu’un qui imitait ou s’appuyait sur ce qu’il a fait. »