La suite de Greyhound avec Tom Hanks confirmée pour Apple TV+

Une suite du Tom Hanks mettant en vedette le drame de la Seconde Guerre mondiale, Levrette, s’apprête maintenant à sortir sur Apple TV +, confirme un rapport de Deadline. Le Levrette le suivi s’inscrit dans le cadre d’un nouvel accord exclusif pluriannuel signé entre Apple Original Films et Playtone de Tom Hanks et Gary Goetzman, qui verra non seulement Lévrier 2 prendra forme, mais comprendra également des « séries, des documentaires et des projets non scénarisés » qu’Apple développera et ajoutera à sa liste croissante.

Sorti sur Apple TV + en juillet 2020, Levrette suit Tom Hanks, lauréat d’un Oscar, dans le rôle du US Navy Cmdr. Ernest Krause, qui est chargé de diriger un convoi allié à travers l’Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Son convoi, cependant, est poursuivi par des sous-marins allemands, et même s’il s’agit de la première mission de guerre de Krause, il se retrouve impliqué dans ce qui deviendrait la bataille navale la plus longue, la plus grande et la plus complexe de l’histoire : la bataille. de l’Atlantique.

Réalisé par Aaron Schneider et interprété par Tom Hanks, qui a également écrit le scénario, Levrette est basé sur le roman de 1955 « The Good Shepherd » de CS Forester, et co-stars Stephen Graham, Rob Morgan, Elisabeth Shue, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman, Tom Brittney, Matt Helm et Thomas Kretschmann aux côtés de Hanks.

Levrette a reçu des critiques positives de la part des critiques, qui ont loué les séquences d’action et le rythme du thriller de la Seconde Guerre mondiale (ainsi que critiquant les personnages finement dessinés), le film se situant actuellement à un impressionnant 78% sur Rotten Tomatoes. Levrette est rapidement devenu le film le plus regardé sur le service Apple TV +, avant d’être repris plus tard par une autre sortie dirigée par Tom Hanks, le film de survie post-apocalyptique, Bouvreuil.





Tom Hanks avait initialement le cœur brisé que Greyhound est passé directement au streaming





Levrette était initialement prévu pour une sortie en salles traditionnelle, Sony Pictures Releasing ayant initialement l’intention de diffuser le film sur grand écran partout en juin 2020. Bien sûr, grâce à la pandémie, ces plans ont dû être modifiés, avec Levrette finalement envoyé directement en streaming sur Apple TV +.

Cette décision de sauter des salles avait été « un déchirement absolu » pour Tom Hanks, l’acteur ajoutant à l’époque que; « Je ne veux pas mettre en colère mes seigneurs d’Apple, mais il y a une différence de qualité d’image et de son. » Heureusement, ces différences évidentes n’ont pas affecté ces aspects de Levrette trop mal, avec le film de la Seconde Guerre mondiale recevant une nomination aux Oscars pour le meilleur son en tant que 93e Academy Awards.





Il semble que, malgré son appréhension initiale face au passage au streaming, Tom Hanks soit maintenant à bord, au moins en partie, et il sera intéressant de voir quels autres projets l’acteur et Playtone développent pour le service de streaming aux côtés du Levrette suite.

La première Levrette est désormais disponible en streaming sur Apple TV+. Tom Hanks a plusieurs grands projets en cours, dont celui de Baz Luhrmann Elvis biopic dans lequel il jouera le rôle du colonel Tom Parker, le manager d’Elvis ; Le remake live-action de Robert Zemeckis Pinocchio dans lequel il jouera le rôle de Geppetto; et de Wes Anderson Ville d’astéroïdes, qui verra Hanks jouer aux côtés d’un grand casting comprenant Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, et plus encore.









