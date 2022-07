La suite de Grey Man Greenlit par Netflix, Ryan Gosling de retour

Après avoir survécu de justesse aux événements de L’homme gris, Sierra Six sera de retour pour une autre mission bourrée d’action. Selon The Hollywood Reporter, Netflix va de l’avant avec une suite à l’un des films les plus chers jamais produits par le streamer. Joe et Anthony Russo devraient revenir pour diriger la suite, qui sera écrite par Stephen McFeely, qui a aidé à écrire le scénario du premier film. Devant la caméra, Ryan Gosling reprendra le rôle de Sierra Six, mais aucun autre détail de casting n’est connu pour le moment. Étant donné qu’Ana de Armas, Jessica Henwick, Rege-Jean Page et Julia Butters sont toutes sorties du premier film, n’importe lequel de leurs personnages est un jeu équitable pour apparaître dans la suite.

En plus d’un suivi direct de L’homme gris, un film dérivé dans le même univers serait également en développement. On ne sait pas grand-chose sur le projet supplémentaire, sauf qu’il sera écrit par Dead Pool les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick. Le film dérivé pourrait prendre un certain nombre de directions, qu’il s’agisse d’une préquelle après les premiers jours du programme Sierra, ou peut-être même d’une histoire d’origine pour le méchant Lloyd Hanson de Chris Evans. Un long métrage centré sur l’agent Miranda d’Ana de Armas serait également une option intéressante, car Pas le temps de mourir a montré que l’actrice avait certainement les capacités de diriger une franchise d’action. Netflix espère clairement décrocher de l’or en construisant le monde de L’homme gris dans de futurs projets.

L’homme gris A apparemment été un succès pour Netflix

Netflix

Bien qu’il soit un peu difficile de déterminer à quel point L’homme gris a été, il y a quelques mesures qui montrent que les abonnés de Netflix étaient enthousiasmés par le film. Malgré un score de critique moins que stellaire de 48% sur Rotten Tomatoes, le score d’audience est beaucoup plus positif de 91% de plus de 100 critiques vérifiés. De plus, Netflix vante que L’homme gris a fait ses débuts en tant que film numéro un dans 92 pays le week-end dernier, bien que des numéros de streaming spécifiques ne soient actuellement pas disponibles. Le film a reçu une sortie en salles limitée, mais Netflix ne rapporte pas de recettes en salles pour ses titres qui sont sortis en salles. Indépendamment de ce qu’il envisage, Netflix a vu suffisamment de buzz positif pour L’homme gris pour justifier d’aller de l’avant avec plus de films dans le même univers.





La suite de L’homme gris sera produit sous la bannière AGBO de Russo, qui a été à l’origine de films tels que 21 ponts, Ceriseet Extraction, ce dernier étant également en train d’être transformé en franchise pour Netflix. On ne sait pas quand la production commencera le prochain Homme gris film ou quand sa sortie est prévue. En attendant, The Grey Man, avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, est désormais diffusé sur Netflix.