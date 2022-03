La suite de Godzilla contre Kong aurait le titre de travail de Son of Kong

Après avoir été signalé plus tôt ce mois-ci qu’une suite à Godzilla contre Kong devait commencer la production en Australie plus tard cette année, il semble que la première indication de ce qui pourrait provenir de la deuxième rencontre des deux géants ait déjà été taquinée par le titre provisoire du film : Fils de Kong. Alors que la précédente itération hollywoodienne de Godzilla n’a pas réussi à enflammer le box-office ou à rallier les critiques et le public, la dernière série de films qui a commencé en 2014 s’est avérée être un énorme succès au box-office, ce qui a conduit à l’éventuelle Monstreverse mélange de Godzilla contre Kong. Alors que ce film a fini par sortir au plus fort de la pandémie de Covid, il a fait une bonne course au box-office, a été un énorme succès pour HBO Max et est également devenu l’un des films les plus piratés de 2021, suggérant qu’une suite était inévitable .

Alors qu’une suite était toujours supposée, il n’y avait pas de taquineries ou de scènes post-crédit pour en faire une certitude à l’époque Godzilla contre Kong sorti, mais il n’a pas fallu trop de temps à Warner Bros. pour prendre une décision quant à l’avenir de la franchise. Bien que le film soit définitivement en développement et vise à commencer le tournage dans quelques mois seulement, il n’y a aucune confirmation réelle que le film mettra en vedette à la fois Godzilla et Kong, car on l’appelle simplement un « nouveau Monstreverse film », et avec le Fils de Kong titre de travail, il pourrait y avoir une déception pour ceux qui s’attendent à un autre monstre smackdown entre les deux icônes.

Production Weekly a rapporté que le titre de travail de la suite sera Fils de Kong, suscitant de nombreuses spéculations sur la question de savoir si le film se concentrera sur les deux monstres géants ou sera un film de Kong après son retour sur la Terre creuse. Bien que Warner Bros. ne semble pas pressé de clarifier les choses, il faudra peut-être un certain temps avant que nous découvrions la vérité sur le Monstreverse suite.

Son of Kong ne sera pas un remake du film original des années 30





Son of Kong ne sera pas un remake du film original des années 30





Source via Warner Bros Pictures

Tandis que Fils de Kong est sorti en 1933, neuf mois seulement après la sortie de l’original King Kong film, l’idée que cette nouvelle version puisse tirer une partie de son intrigue de ce film est un non-démarrage car ils en ont déjà couvert une grande partie dans Kong: l’île du Crâne en termes de jeune Kong protégeant les humains qui envahissent son île. De plus, le Monstreverse n’a pas réellement inclus l’original King Kong histoire, qui s’est terminée par la mort du grand singe à New York, et qui Fils de Kong suivi de.

Bien sûr, il a déjà été suggéré que Godzilla obtiendrait le sien Monstreverse Séries télévisées sur Apple TV +, ce qui peut indiquer pourquoi un film se concentrerait sur Kong. Comment tout cela se passera-t-il, et qui, le cas échéant, de la Monstreverse jusqu'à présent sera de retour pour cette dernière aventure est quelque chose sur lequel il faudra encore spéculer pendant un petit moment jusqu'à ce que Warner Bros. décide de partager ses plans pour la prochaine étape de l'univers Godzilla/Kong.









