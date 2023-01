La suite de Glass Onion perdra ses sous-titres si Rian Johnson réussit

Verre Oignon scénariste-réalisateur Rian Johnson n’avait pas caché que l’ajout du sous-titre « Un mystère à couteaux tirés” au film n’était pas son idée. Bien que le déménagement soit une suite de son mystère de meurtre à succès de 2019, Johnson voit Verre Oignonou tout futur film, comme « Couteaux sortis« , mais il les voit comme quelque chose de beaucoup plus proche, disons, d’un film d’Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes. Quand cela vient à Couteaux sortis 3Johnson espère le succès de Verre Oignon permettra à son détective central Benoit Blanc d’être reconnu à part entière par le public. Il a dit au Filmcast podcast:

«Le truc, c’est que je comprends tout à fait. Ce n’est pas comme si cela avait été fait contre ma volonté ou quoi que ce soit. Je le comprends parfaitement. Parce qu’après le premier film, je pense que les gens savaient qu’ils aimaient ‘Knives Out’ [but] ils ne le savaient pas forcément assez bien pour savoir qui était Benoit Blanc. Je pense que cela aurait attiré des regards vides. Et je voulais que tous ceux qui aimaient ‘Knives Out’ sachent que [‘Glass Onion’] est le prochain d’entre eux. J’étais donc à 100% d’accord et j’ai totalement compris que nous devions le faire. Mais aussi, ça me tue un peu et je veux voir à quelle vitesse on peut perdre ce sous-titre. Dès que nous pourrons les dépasser et arriver à « Un mystère de Benoit Blanc » … et je dirai, avec celui-ci, avec la portée de Netflix et combien de personnes de plus j’ai l’impression de l’avoir vu et combien de plus on a l’impression que c’est vraiment dans la culture, on se rapproche au moins de la possibilité de s’en tirer avec ‘A Benoit Blanc Mystery’ et les gens sauraient de quoi on parle.